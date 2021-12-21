До Києва завезли підроблену ікру: як відрізнити підробку. Фото

Напередодні святкування Нового року до Києва прибула партія нібито червоної ікри лососевих риб. Фальсифікат продають на точках біля станцій столичного метрополітену.

"З новинок у світі підробленої їжі! В Україні з'явилася не тільки підроблена ікра з маркуванням з РФ, але вже і з Республіки Білорусь", – повідомив у Facebook виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов.

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Суть обману в тому, що в банках, на яких написано, мовляв, вміст – справжня ікра, насправді це білкова імітація.

"Нагадую, що це імітована ікра (білкова), її ціна від 17 до 40 грн в супермаркеті", – написав Несміянов.

Недобросовісні продавці продають таку ікру по 150 гривень за банку і навіть влаштовують "щедрі" акції – три банки за 300 гривень.

Крім того, що на упаковці написані невірні дані про продукт, продавці самі додатково виставляють підписи: "Горбуша", "Кета", при тому, що від цих риб в такій продукції і сліду немає.

Як відрізнити підробку

Підробку звичайно ж можна відрізнити на смак. Однак до того часу буде пізно – недобросовісного продавця вже не буде на місці або ж він скаже що вперше бачить покупця – ринок – стихійний, тобто, нелегальний, і претензії пред'являти нема до кого.

З цього ікру радять купувати в супермаркетах або спеціалізованих магазинах.

По-перше, маркет несе відповідальність за продукцію, яку продає і в разі претензій вам повернуть гроші. По-друге, на продуктах, які реалізовуються офіційно, склад обов'язково повинен дублюватися українською мовою. Якщо ви бачите, що складу українською мовою Немає (як у випадку з банками, які продають біля станцій метро) будьте впевнені – перед вами продукція, за яку ніхто не несе відповідальність.

Поради стосовно вживання та купівлі червоної ікри