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Київська область переходить у "жовту" зону

Київ
21 грудня 18:32
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Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Київська область переходить у "жовту" зону

З 23 грудня 2021 року Київська область переходить в "жовту" зону карантину. Дане рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов.

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Київська область у "жовтій" зоні

На засіданні постановили, що з 00:00 23 грудня 2021 року в Київській області буде встановлено "жовтий" рівень епідеміологічної безпеки. Крім того, "жовтий" рівень буде встановлено в Житомирській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Нові правила карантину

З 6 грудня 2021 року почали діяти нові правила карантину. Тобто, відвідувати громадські заклади можуть ті, хто отримав хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 і має відповідний документ.

Також, хоча б одну дозу вакцини і відповідні документи повинні мати співробітники ресторанів, готелів і спортзалів.

Крім того, якщо ви не зробили хоча б одну вакцину, при собі потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, який діє не більше 72 годин.

Більше інформації про коронавірус 

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Кабінет міністрів коронавірус Київ карантин
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