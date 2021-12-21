Київська область переходить у "жовту" зону

З 23 грудня 2021 року Київська область переходить в "жовту" зону карантину. Дане рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов.

Київська область у "жовтій" зоні

На засіданні постановили, що з 00:00 23 грудня 2021 року в Київській області буде встановлено "жовтий" рівень епідеміологічної безпеки. Крім того, "жовтий" рівень буде встановлено в Житомирській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Нові правила карантину

З 6 грудня 2021 року почали діяти нові правила карантину. Тобто, відвідувати громадські заклади можуть ті, хто отримав хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 і має відповідний документ.

Також, хоча б одну дозу вакцини і відповідні документи повинні мати співробітники ресторанів, готелів і спортзалів.

Крім того, якщо ви не зробили хоча б одну вакцину, при собі потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, який діє не більше 72 годин.

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