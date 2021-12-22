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Киянам підвищать тарифи на воду: скільки доведеться платити

Київ
22 грудня 16:21
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Ціна складе 30,84 гривні за кубометр
Киянам підвищать тарифи на воду: скільки доведеться платити

У Києві підвищать тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів України, в тому числі для столиці. Дане рішення було прийнято Національною комісією, яка здійснює державне регулювання сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє Приватне акціонерне товариство "Київводоканал".

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Тарифи

НКРЕКП постановив, що зростання тарифів складе п'ять гривень. Загалом ціна на послуги буде 30,38 гривні за кубометр. У зазначену суму входить послуги централізованого водопостачання - 16,164 гривні за кубометр і послуга централізованого водовідведення - 14,22 гривні за кубометр.

Тарифы на воду

З чим пов'язане підвищення тарифів

Тарифи на воду підвищать у зв'язку:

  • зі збільшенням витрат на електроенергію.
  • зі збільшенням витрат на теплоенергію.
  • зі збільшенням витрат на природний газ.
  • зі збільшенням витрат на податки і збори.

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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тарифи Київ гроші водопостачання вода
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