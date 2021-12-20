Новорічні сюрпризи від комунальників: у київських квитанціях з'явилися нові платежі

У платіжках киян з'явилися новорічні "сюрпризи". Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" тепер бере абонентську плату за постачання гарячої води та опалення. Суми невеликі, але вони можуть рости. А тариф, який мав стати меншим, не змінився.

За що постачальники беруть додаткову плату і чи буде переглянутий тариф, - читайте в матеріалі Новини.LIVE .

За що платимо

У платіжках киян знову новинки. У квитанціях з'явилося два нових рядки - плата за абонентське обслуговування за постачання гарячої води та теплової енергії: відповідно 33,7 грн та 30,95 грн. Ще один рядок - плата за абонентське обслуговування з водопостачання і водовідведення – з'явився в серпні, 23,5 грн. Тобто, загалом, доведеться додатково платити близько 100 гривень.

Тарифи на дані послуги від КП "Київтеплоенерго" і "Київводоканалу", як можна судити з тієї ж платіжки, залишився колишнім: 97,89 грн – за куб гарячої води, 1654,41 грн – за гігокалорію тепла, 25,38 грн – вартість 1 кубометра холодної води.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив Новини.LIVE, що абонентська плата введена відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". І тепер витрати, пов'язані з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, включатимуться до плати за абонентське обслуговування відповідного виконавця комунальної послуги.

"Абонентську плату вам виставлятимуть за постачання тепла, гарячої води, послуг водоканалів та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ). В абонентську плату входить зарплата тих, хто працює в абонентському відділі, заміна загальнобудинкових лічильників, оформлення договорів, виписка рахунків. Постачальники послуг кажуть, що їм не вистачає грошей на зарплати співробітникам", - розповідає нам Олег Попенко.

За його словами, абонентська плата прив'язана до прожиткового мінімуму і буде регулярно підвищуватися, і платити її доведеться, незалежно від сезону.

"З грудня 2020 року прожитковий мінімум становить 2189 гривень. Додатково платіжка вийде на дорожче 111,7 грн без банківської комісії (абонплата за гарячу, холодну воду, опалення та вивезення ТПВ) з однієї квартири. Якщо брати в сумі, то додатково українці заплатять щомісяця на 2,01 млрд гривень більше за комунальні послуги. На рік, виходить 24,127 млрд гривень. І це тільки абонентська плата", - каже Попенко.

Відповідно до закону, тариф на послугу при цьому повинен бути знижений на суму абонентської плати, але цього не сталося.

Куди підуть гроші

Як нам сказали в пресслужбі "Київтеплоенерго", абонплата за тепло і гарячу воду включає в себе витрати з обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов'язані з розподілом і адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири - 30,95 грн. за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн. за послугу з постачання гарячої води.

"Раніше абонплата була включена в тариф, а тепер її з тарифу витягли, записавши окремим рядком. Для будинків, обладнаних приладами обліку, в платіжках клієнтів будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії, як функціонування систем опалення і гарячого водопостачання. Їх виділятимуть із загального обсягу теплоенергії, спожитої будинком, відповідно до методики розподілу між споживачами", - кажуть Новини.LIVE в "Київтеплоенерго".

Директор СП "Енергозбут" Костянтин Лопатін додає: розмір абонплати незмінний, не залежить від площі окремого приміщення

Чому абонплату не виокремили з тарифу, нам так і не сказали.

Як вважає Олег Попенко, "Київтеплоенерго" просто таким чином підвищило тариф.

"Коли рахунки за опалення і гарячу воду складають кілька тисяч, на відміну від "Київводоканалу" з його рахунками в пару сотень, то і абонплата – гроші. "Київтеплоенерго" просто підвищило собі тариф", - вважає Попенко.

Тариф на холодну воду підвищиться

"Київводоканал" ввів плату за абонентське обслуговування ще в серпні, але тариф на послуги ніяк не змінився.

"Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення змінитися може, але це не пов'язано з абонплатою. За цей час зросла вартість електроенергії, яка в структурі тарифів водоканалів України займає 40 %, опалення, телефонного зв'язку. Зросла мінімальна зарплата. Формально абонплата виведена зі структури тарифу, але через зростання всіх його складових споживачі не помітили різниці», - каже Новини.LIVE консультант з економічних питань Асоціації водоканалів України Олена Колесник.

За її словами, закон про зміни у сфері надання ЖКП розділяє оплату на комунальну послугу на дві частини – безпосередньо за послугу і витрати на збут, тобто на продаж і реалізацію.

"Плата за абонентське обслуговування - це зарплата співробітників, які ходять до абонентів зняти показання лічильників, приймають громадян в центрах обслуговування, говорять з ними по телефону", - пояснює нам Олена Колесник.

За її словами, раніше мешканці платили внесок за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води, які, до речі, вже є в 90 % київських будинків. Тепер це включено у сплату за абонентське обслуговування.

Ремонтів не буде?

Правда, як каже Олег Попенко, незважаючи на великі відрахування на постачальників послуг, а це 24 млрд грн, розраховувати на поліпшення якості послуг не доводиться.

"Хочеться побачити, як наші монополісти почнуть капітальні ремонти по всій Україні на ці гроші. І дуже цікаво, як НКРЕКП проконтролює, щоб ці гроші пішли за призначенням, а не на корупційні схеми", - каже експерт.

Тим часом кияни бурхливо реагують на появу абонплати в платіжках.

"Скоро абонплату за вхід в парадне брати почнуть", - пише в соцмережах киянка Марина Пархоменко.

А користувач Сергій Купчин зазначає: "Всі внутрішньобудинкові комунікації обслуговуються за рахунок мешканців, і постачальник до них не має ніякого відношення, на якій підставі ще беруть і абсурдплату".

Йому вторить Тимофій Васін: "Скоро на всіх плакатах великого будівництва будуть писати:"відремонтовано/побудовано за гроші платників податків".