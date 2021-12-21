Вистачило пари хвилин: водія обікрали в центрі Києва, поки він чистив авто. Фото

У Печерському районі Києва водія обікрали, поки він чистив свій автомобіль від снігу. Поки господар працював щіткою, з цього ж авто винесли цінності.

Крадіжка сталася на вулиці Шота Руставелі, повідомляє пресслужба поліції Києва 21 грудня.

Читайте також: Відомий викрадач схоплений під Києвом: як він "працював"

"Зловмисник скористався неуважністю власника, коли той очищав транспортний засіб від снігу і проник в салон авто. Звідти злодій витягнув сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима, документами та банківськими картками",– йдеться в повідомленні.

Дії порушника помітили оперативники та затримали його одразу після скоєння злочину. Ним виявився іноземець 1987 року народження.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – "Крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення або сховище". Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нещодавні кримінальні події