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Вистачило пари хвилин: водія обікрали в центрі Києва, поки він чистив авто. Фото

Київ
21 грудня 20:58
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Злодій витягнув сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима, документами та банківськими картками
Вистачило пари хвилин: водія обікрали в центрі Києва, поки він чистив авто. Фото

У Печерському районі Києва водія обікрали, поки він чистив свій автомобіль від снігу. Поки господар працював щіткою, з цього ж авто винесли цінності.

Крадіжка сталася на вулиці Шота Руставелі, повідомляє пресслужба поліції Києва 21 грудня.

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"Зловмисник скористався неуважністю власника, коли той очищав транспортний засіб від снігу і проник в салон авто. Звідти злодій витягнув сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима, документами та банківськими картками",– йдеться в повідомленні.

Дії порушника помітили оперативники та затримали його одразу після скоєння злочину. Ним виявився іноземець 1987 року народження.

Авто

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – "Крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення або сховище". Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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Київ крадіжка авто
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