Известный угонщик схвачен под Киевом: как он "работал". Видео

В Киевской области задержали давно разыскиваемого угонщика автомобилей, который "работал" в пригородах Киева.

"Известного угонщика автомобилей задержали в Киевской области 40-летний уроженец Черкасской области за полгода угнал более 10 автомобилей на территории Киевщины", – сообщает пресс-служба полиции Киевской области 21 декабря.

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Например, в апреле преступник угнал автомобиль Hyundai Sonata, принадлежавшей жителю Софиевской Борщаговки, а Вышгороде угнал авто Hyundai Tucson.

Как преступник угонял авто

Полиция установила, что злоумышленник угонял транспортные средства по особой схеме, предварительно подготовившись.

Сначала мужчина предварительно приезжал к месту преступления с целью разведки и подбора автомобиля. После определения "жертвы" он готовил под нее номерные знаки, заказывал специальную аппаратуру и производил ключи под конкретное авто. Затем угонщик подъезжал к району предстоящего угона на своем авто, но его он оставлял на парковке, а непосредственно к месту преступления прибывал общественным транспортом. Угнанные авто мужчина "перегонял" в Черкасскую область, где в дальнейшем реализовывал.



Когда преступника схватили, у него обнаружили гранаты РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекты ключей от автомобилей, заготовки для угона автотранспорта, спецсредства для бесшумного разбиения окон в автомобилях.

При этом оказалось, что угонщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности не только за угон автомобилей, но и за незаконное обращение с оружием и угрозу/насилие в отношении работника правоохранительного органа. Также он привлекался за создание преступной организации.

Возбуждено уголовное производство. Задержанному грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

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