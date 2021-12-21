Через негоду в Києві посилять допомогу безхатькам

У Києві через погіршення погодних умов працюють додаткові соціальні патрулі. Безхатькам даватимуть гарячий чай, печиво, теплі речі, а також надаватимуть інформацію про пункти обігріву.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Допомога бездомним

Погіршення погоди прогнозується протягом декількох днів. У зв'язку з цим, у столиці посилять соціальний патруль. Також через негоду в Києві збільшиться кількість локацій, на які виїжджатиме соцпатруль. У КМДА прийняли рішення охопити місця масового скупчення безхатьків, зокрема вокзали і метро.

Безхатькам надаватимуть гарячий чай, печиво, теплі речі, а також надаватимуть інформацію про пункти обігріву та допомоги, які вони можуть отримати від соціальних служб.

Розширення маршруту соцпатруля

Розширений маршрут соціального патруля охоплює Центральний залізничний вокзал і станції метро "Театральна", "Майдан Незалежності", "Дорогожичі".

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