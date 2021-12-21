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До Києва тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту

Київ
21 грудня 15:26
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Водії великогабаритного транспорту повинні завчасно організувати свій маршрут
До Києва тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту

21 грудня 2021 року діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці України. Причина - погані погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Обмеження на в'їзд до Києва

Відомо, що обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов. В'їзд обмежать ввечері з 17:00 до 22:00, а також вранці з 07:00 до 10:00.

Завдяки обмеженню, на дорогах мінімізується виникнення заторів. Також завдяки обмеженням, снігоприбиральна техніка буде більш вільна в русі.

Про зняття обмеження буде оголошено окремо. Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати інформацію і заздалегідь планувати свій маршрут.

Рекомендації

У разі погіршення погодних умов, водіїв настійно просять не залишати свій транспорт на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях. Коли авто залишають на зазначених ділянках, це заважає спецтехніці. Якщо ж ваша машина все-таки припаркована на таких ділянках, транспорт можуть евакуювати.

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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