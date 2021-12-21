До Києва тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту

21 грудня 2021 року діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці України. Причина - погані погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження на в'їзд до Києва

Відомо, що обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов. В'їзд обмежать ввечері з 17:00 до 22:00, а також вранці з 07:00 до 10:00.

Завдяки обмеженню, на дорогах мінімізується виникнення заторів. Також завдяки обмеженням, снігоприбиральна техніка буде більш вільна в русі.

Про зняття обмеження буде оголошено окремо. Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати інформацію і заздалегідь планувати свій маршрут.

Рекомендації

У разі погіршення погодних умов, водіїв настійно просять не залишати свій транспорт на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях. Коли авто залишають на зазначених ділянках, це заважає спецтехніці. Якщо ж ваша машина все-таки припаркована на таких ділянках, транспорт можуть евакуювати.

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