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У Харкові тисячі жителів залишилися без газу: названі терміни

Харків
22 грудня 15:11
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У "Харківміськгазі" просять перекрити крани перед газовими приладами
У Харкові тисячі жителів залишилися без газу: названі терміни

У Харкові газові служби відключили подачу "блакитного палива" в 19 будинках на проспекті Тракторобудівників. З середи, 22 грудня, по п'ятницю, 24 грудня, там будуть встановлювати газові лічильники.

Про це повідомляє пресслужба "Харківміськгазу".

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Відключення газу в Московському районі Харкова

Відключено газопостачання за наступними адресами:

проспект Тракторобудівників 95-а,124, 124-а, 124-б, 126-б, 128-а, 130, 130-А, 130-в, 134, 134-а, 134-Б, 138-А,138-Б, 138-в, 140-А, 140-б, 140-в, 142.

Наступного тижня газові служби знову збираються відключити подачу газу в цих будинках з понеділка, 27 грудня, по четвер, 30 грудня.

У "Харківміськгазі" попросили споживачів перекрити крани перед газовими приладами. Крім того, газівники нагадали, що підключення газу можливе тільки за умови герметичності внутрішньобудинкової системи газопостачання.

Тарифи та можливе підвищення цін на газ

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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