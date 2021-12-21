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У Харкові сталася "елітна" потрійна ДТП на Весніна. Відео

Харків
21 грудня 15:07
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Кілька машин не розминулися під час руху
У Харкові сталася "елітна" потрійна ДТП на Весніна. Відео

У Харкові вдень, 21 грудня, сталася аварія. Три автомобілі врізалися один в одного під час руху. 

Про це повідомили в Telegram-каналі "Типичное ХТЗ".

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Потрійна аварія в Харкові

ДТП сталася на Весніна сьогодні, 21 грудня. Зіткнулися Audi, Lexus, Range Rover. На місце вже прибула поліція. Всю територію оточили. Про постраждалих не повідомляється. Вся інформація уточнюється. 

На відео видно, як кілька машин стоять в ряд. Хто став винуватцем аварії поки що не відомо. Поліція займається з'ясуванням усіх обставин. 

ДТП у Харкові

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Автор публікації
Мамонов Артем
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ДТП аварія
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