"Мінування" метро у Харкові: для пасажирів зачинили вестибюль. Подробиці

У Харкові тимчасово зачинили для пасажирів вестибюль у метро. Йдеться про вестибюль №1 на станції "Проспект Гагаріна".

Про це повідомили у КП "Харківський метрополітен".

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У Харкові на станції метро зачинили вестибюль

У комунальному підприємстві "Харківський метрополітен" повідомили, що вестибюль №1 на станції метро "Проспект Гагаріна" зачинили для пасажирів тимчасово.

"Шановні пасажири! Вестибюль №1 на станції метро "Проспект Гагаріна" тимчасово закрито для обслуговування пасажирів", – йдеться у повідомленні на сторінці метрополітену.

У метрополітені розповіли, що вестибюль на станції метро "Проспект Гагаріна" зачинили через підозрілий предмет. Кажуть, що невідомий чоловік залишив дивну річ, яка викликала підозри. Тож правоохоронці мають обстежити приміщення та перевірити предмет.

"О 11:43 перекрили вестибюль на вхід та вихід через те, що невідомий залишив підозрілий предмет, зараз його перевірятимуть вибухотехніки. Коли перевірять – дамо додаткову інформацію. Рух поїздів не зупинявся, вихід здійснюється на протилежний вестибюль", – повідомив речник метрополітену Олексій Бітнер кореспондентові Новини.LIVE Kharkiv.

У ДСНС зазначили, що наразі на місці чергують фахівці.

"О 11:50 передали повідомлення, одне відділення виїхало на станцію метро "Проспект Гагаріна". Наразі чергують", – повідомив прессекретар ДСНС у Харківській області Євген Василенко кореспондентові Новини.LIVE Kharkiv.

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