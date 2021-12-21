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На Харківщині жінка під час сварки жорстоко зарізала брата свого співмешканця

Харків
21 грудня 16:26
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Трагедія сталася у Богодухівському районі
На Харківщині жінка під час сварки жорстоко зарізала брата свого співмешканця

У Харківській області сталося жорстоке вбивство. 38-річна мешканка села Литвинове Богодухівського району зарізала брата свого співмешканця під час сварки. Жінка відразу зізналася поліції у скоєному.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Що відомо про вбивство на Харківщині?

19 грудня, у Харківській області жінка зарізала 44-річного брата свого співмешканця. Вона зізналася в скоєнні злочину поліцейським, які приїхали за викликом.  38-річна жителька села Литвинове Богодухівського району вже раніше мала судимість.

"Попередньо встановлено, що постраждалий проживав в будинку разом з братом та його співмешканкою. Між ними склалися неприязні відносини. Протягом тривалого часу виникали конфлікти на побутовому ґрунті. Під час чергової сварки жінка ударила брата співмешканця ножем. Після чого звернулась до сусіда з проханням викликати швидку допомогу для потерпілого, оскільки той сам упав на ніж. Жінка зізналася в скоєнні злочину поліцейським, які приїхали за викликом", – йдеться у повідомленні поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі жінку затримали у порядку ст. 208 ККУ. Якщо її провину доведуть у суді, то вона може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі. Саме таке покарання передбачає п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.  

Вбивства на Харківщині:

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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