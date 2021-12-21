У Харківській області чоловік повалив на землю знайомого і забив його кувалдою до смерті через ревнощі

У Харківській області 17 грудня суд визнав чоловіка винним у скоєнні тяжкого злочину. Винний убив свого знайомого кувалдою.

Інформація опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Вбивство в Харківській області

Слідством встановлено, що в ніч на 14 серпня 2021 року раніше судимий житель Барвінківського району прийшов у гості до свого знайомого зі своєю подругою. Компанія розпивала алкогольні напої. Між двома чоловіками виник конфлікт на тлі ревнощів, який переріс у бійку. Винний став бити господаря будинку, після повалив його на землю і кілька разів вдарив кувалдою по голові. Потерпілій помер на місці від отриманих травм. Вранці 14 серпня фігурант вкрав велосипед загиблого і продав його за 200 гривень.

Вже під час слідства свою провину зловмисник визнав і висловив жаль з приводу скоєного. 17 грудня Жовтневий районний суд Харкова згідно зі статтею 115 ("умисне вбивство") КК України, визнав чоловіка винним і засудив до семи років і шести місяців позбавлення волі.

Вбивства на Харківщині