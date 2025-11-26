Відео
Україна
Уродженець Києва позбувся активів у "Лукойлі" на $7 млрд

Уродженець Києва позбувся активів у "Лукойлі" на $7 млрд

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 12:24
Оновлено: 13:08
Олігарх Леонід Федун продав частку у Лукойлі за $7 млрд
Співзасновник компанії "Лукойл" Леонід Федун. Фото: Haqqin

Співзасновник російського "Лукойла" Леонід Федун, що проживає в Монако, продав свою частку в компанії приблизно за $7 млрд, вийшовши з російських активів. Угода відбулася на початку 2025 року

Федун, який народився в Україні та передав близько 10% акцій назад "Лукойлу", фактично тихо позбувшись бізнесу у РФ. Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Лукойл викуповує акції після санкцій

За даними Reuters, у серпні компанія оголосила про намір погасити 76 млн акцій — це близько 11% капіталу, викуплених на ринку у 2024–2025 роках. Саме ця частка й відповідала вартості активу Федуна.

Паралельно інший співвласник "Лукойла" Вагіт Алекперов продовжує впливати на роботу компанії. У "Лукойлі" від коментарів відмовилися.

Позиція США та ЄС щодо санкцій

Брюссель визнав, що американські санкції проти великих російських нафтових компаній можуть створити ризики для окремих країн ЄС, але Єврокомісія готова підтримати такі обмеження. 

Паралельно США тисне на Берлін: адміністрація Дональда Трампа дала Німеччині шість місяців, щоб визначити правовий статус активів Rosneft Deutschland та уникнути застосування нових санкцій США.

Лукойл готується до розпродажу закордонних активів

Після введення обмежень російська компанія заявила про намір продавати свої активи за кордоном. Продажі відбуватимуться на підставі ліцензії Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), яка дозволяє організувати "вихід" із міжнародних ринків.

У "Лукойлі" повідомили, що за потреби подаватимуть заявку на продовження цієї ліцензії, щоб не зірвати роботу своїх іноземних підрозділів.

Як ми повідомляли раніше, російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на гігантському іракському нафтовому родовищі. Якщо причини проблеми не будуть усунені протягом шести місяців, то "Лукойл" зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Також ми писали, що акції провідних російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл" зазнали падіння на мільярди доларів у зв'язку з санкціями США. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
