Головна Індустрії Рекордний дисконт — як Китай заощадив мільярди на нафті з РФ

Рекордний дисконт — як Китай заощадив мільярди на нафті з РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 16:05
Оновлено: 16:05
Китай зекономив близько $20 млрд на нафтових знижках Росії
Зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна. Фото: Посольство КНР у РФ

Китай з 2022 року заощадив близько $20 млрд на закупівлях російської нафти завдяки знижкам, які Москва змушена надавати після початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Укррудпром.

Читайте також:

Як заявив глава "Роснафти" Ігорь Сєчін, КНР отримала такий "економічний ефект" завдяки тому, що російська нафта стала помітно дешевшою, ніж близькосхідні альтернативи.

Російські знижки: як Пекін отримує мільярдну вигоду

У 2024 році Росія забезпечила майже 19% усього імпорту енергоресурсів Китаю і стала його найбільшим постачальником нафти.

Після вторгнення РФ російські нафтовики почали масово надавати дисконти Китаю. За підрахунками Інституту Гайдара, у 2022 році російські знижки до цін інших постачальників у КНР досягали 16%.

Наприкінці 2023 року вони скоротилися до 5% до Brent, у 2024 році майже зникли, але вже у 2025-му знову пішли вгору: 2,8% у першому кварталі та 6,3% — у другому.

Санкції США обвалили ціну російської нафти ще глибше

Після санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла" дисконти на російську нафту оновили максимуми більш ніж за два роки.

Сорт Urals у російських портах продавався на $20 дешевше за Brent, а знижка на східносибірський сорт ESPO фактично подвоїлася — до $9,5 за барель проти $4,2 наприкінці жовтня.

Як повідомлялось раніше, президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, узгодивши єдину позицію щодо завершення війни в Україні.

Також ми розказували, що світові ринки миттєво відреагували на появу  "мирного плану" Трампа. 

росія Китай Роснафта Сі Цзіньпінь знижки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
