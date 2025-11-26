Китай зекономив близько $20 млрд на нафтових знижках Росії

Рекордний дисконт — як Китай заощадив мільярди на нафті з РФ
Китай з 2022 року заощадив близько $20 млрд на закупівлях російської нафти завдяки знижкам, які Москва змушена надавати після початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє Укррудпром.
Як заявив глава "Роснафти" Ігорь Сєчін, КНР отримала такий "економічний ефект" завдяки тому, що російська нафта стала помітно дешевшою, ніж близькосхідні альтернативи.
Російські знижки: як Пекін отримує мільярдну вигоду
У 2024 році Росія забезпечила майже 19% усього імпорту енергоресурсів Китаю і стала його найбільшим постачальником нафти.
Після вторгнення РФ російські нафтовики почали масово надавати дисконти Китаю. За підрахунками Інституту Гайдара, у 2022 році російські знижки до цін інших постачальників у КНР досягали 16%.
Наприкінці 2023 року вони скоротилися до 5% до Brent, у 2024 році майже зникли, але вже у 2025-му знову пішли вгору: 2,8% у першому кварталі та 6,3% — у другому.
Санкції США обвалили ціну російської нафти ще глибше
Після санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла" дисконти на російську нафту оновили максимуми більш ніж за два роки.
Сорт Urals у російських портах продавався на $20 дешевше за Brent, а знижка на східносибірський сорт ESPO фактично подвоїлася — до $9,5 за барель проти $4,2 наприкінці жовтня.
Як повідомлялось раніше, президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, узгодивши єдину позицію щодо завершення війни в Україні.
Також ми розказували, що світові ринки миттєво відреагували на появу "мирного плану" Трампа.
