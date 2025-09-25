США розгортають масштабний проєкт з видобутку літію — що відомо

Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Глобальна енергетика переживає революцію. Ще кілька десятиліть тому ніхто не міг уявити, що майбутнє транспорту і промисловості залежатиме від металу, який отримав назву "біле золото". Літій став ключем до нової енергетичної доби. І Сполучені Штати Америки зробили важливий крок, щоб забезпечити собі стратегічну перевагу.

Літій є важливим ресурсом для виробництва літій-іонних акумуляторів, які живлять електромобілі, електронні пристрої та системи зберігання енергії, пише ресурс Eco News.

Літій у США та проєкт Lonestar

Новий масштабний проєкт отримав назву Lonestar. Його реалізує компанія EnergyX у регіоні Арк-Лу-Текс, де сходяться кордони Арканзасу, Луїзіани та Техасу. Це місце невипадкове: геологи виявили там потужні родовища літію, які можуть змінити енергетичний баланс країни.

На першому етапі передбачається видобуток близько 5 000 тонн літію щороку. У майбутньому обсяг планують збільшити у п’ять разів — до 25 000 тонн. Для США це означає стабільне забезпечення власних заводів з виробництва акумуляторів, без необхідності покладатися на імпорт.

Попит на літій і глобальні тенденції

Попит на літій зростає вибуховими темпами. Ключовою причиною стало швидке розширення ринку електромобілів. За оцінками експертів, протягом наступних десяти років кількість авто на електротязі у світі зросте в кілька разів. І кожна батарея для таких машин потребує десятків кілограмів літію.

Крім того, літій активно використовують у виробництві систем накопичення енергії, що допомагають стабілізувати роботу електромереж. Це важливо для країн, які інтегрують сонячну та вітрову генерацію. США — не виняток.

Технології сталого видобутку літію

EnergyX обіцяє використовувати передові методи видобутку. Йдеться про технології LiTAS, які мінімізують шкоду довкіллю. Це особливо актуально, адже традиційний видобуток літію часто супроводжується великими витратами води і руйнуванням екосистем.

"Цей скарб є обіцянкою майбутнього, в якому США будуть більш незалежними у постачанні життєво важливого ресурсу для глобальної енергетичної трансформації", — підкреслює Eco News.

Таким чином, Lonestar має шанс стати прикладом відповідального підходу до освоєння природних ресурсів.

Літій і роль США на світовому ринку

Експерти очікують, що новий проєкт вплине не лише на внутрішню енергетику, а й на міжнародні ринки. Європейські автовиробники, зокрема у Німеччині, вже випускають моделі на літієвих батареях нового покоління. Це означає, що попит на ресурс лише зростатиме.

США, маючи власне джерело постачання, отримують шанс посісти місце серед головних гравців. Для Вашингтона це ще й політична перевага – адже контроль над критичними матеріалами перетворюється на інструмент впливу у глобальній конкуренції.

Літій як обіцянка майбутнього

У XXI столітті літій став символом переходу від традиційних енергоресурсів до чистішої та стійкішої моделі розвитку. Якщо проєкт Lonestar досягне своїх цілей, США не лише знизять залежність від іноземних постачальників, а й зможуть експортувати технології видобутку та переробки.

"EnergyX не тільки створює літієву шахту, але й прокладає шлях до більш екологічного та самодостатнього майбутнього", — резюмує Eco News.

Літій перестає бути лише металом, констатують експерти. Він стає новою валютою енергетики, тим "білим золотом", що визначатиме, які країни залишаться у ролі спостерігачів, а які отримають шанс очолити глобальні зміни.

Як повідомлялось, попри значні поклади літію в Україні, його промисловий видобуток ще не почався. У країні існують чотири розвідані родовища: Полохівське, Шевченківське, "Добра" та "Крута балка".

Також ми розповідали, що світовий ринок літію відчуває сильну нестабільність через те, що реальні темпи переходу на електромобілі виявились нижчими, ніж очікувалося. Ця розбіжність між прогнозами та реальністю спричинила резонанс у всій гірничодобувній галузі.