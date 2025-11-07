Делаверський акведук у Нью-Йорку — чим прославився тунель із водою у США

Делаверський акведук у США. Фото: IFLScience

Коли йде мова про грандіозні інфраструктурні проєкти, які підкоряють світові рекорди, то в об’єктиві уваги, як правило, опиняється Китай. Та іноді можуть вразити й інші країни. Наприклад, на території США є неймовірна інженерна споруда — Делаверський акведук, яка живить водою місто Нью-Йорк.

Про акведук, що вражає уяву, розповіло видання IFLScience.

Акведук і питна вода для Нью-Йорка

Делаверський акведук — круглий тунель діаметром від 4,1 до 5,9 метра, по якому прісна вода з водосховищ Рондаут, Кеннонсвілл, Неверсінк і Пепактон надходить у Нью-Йорк. Його шлях пролягає через південь під річкою Гудзон і закінчується біля водосховища Хіллв'ю в Йонкерсі.

Дослідники зауважують: щодня ця підземна артерія доставляє 50-80% питної води усьому Нью-Йорку. Ба більше — акведук забезпечує водою понад 8,5 мільйона міських жителів.

Історія Делаверського акведука

Відомо, що Делаверський акведук побудували в період з кінця 1930-х до 1940-х років. Відкриття було поступовим: через величезну довжину і глибину тунелю, інженерам довелося збудувати вздовж маршрутів 31 вертикальну шахту — всі вони служили порталами, щоб у робітників був доступ до різних ділянок споруди.

На жаль, останніми роками вік тунелю дається взнаки: з 1990-х років з Делаверського акведука щодня витікає понад 35 мільйонів галонів води. У 2001 році місцева влада оголосила, що витратить 1 мільярд доларів на реконструкцію. Роботи, які планували розпочати у 2022 році, так і не були втілені через проблеми з проєктом. Втім у 2019 році влада збудувала новий обвідний тунель під Гудзоном, який мав розв'язати проблему витоку.

За словами дослідників, Делаверський акведук також відомий тим, що доставляє неймовірно чисту і прозору воду, на відміну від багатьох інших великих міст, де потрібна додаткова фільтрація. Однак, коли акведук зрештою закриють на ремонт, жителі Нью-Йорка можуть помітити, що якість та смак їхньої улюбленої водопровідної води стала не такою, як раніше.

Раніше ми розповідали, що китайські інженери збудували міст, який визнали найвищою вантовою спорудою у світі. Новобудова поєднує на собі одразу три транспортні гілки, а довжина самого мосту становить понад 10 км. Дізнавайтесь також, який міст в Україні є найдовшим і чому ще його унікальність. Також ми розповідали, як у Києві з'явився один із найвідоміших мостів, який сьогодні є знаковим символом для столиці. Йдеться про Пішохідний міст, який пролягає через Дніпро на Труханів острів.