Ціни виробників зросли на 5,5% у річному вимірі — оновлені дані Держстату

Електрика та газ подорожчали — інфляція піднялась до 5,5%
В Україні у жовтні промислова інфляція знову прискорилася — ціни виробників зросли на 5,5% у річному вимірі після вересневого сповільнення.
Про це повідомляє Держстат.
За даними відомства, індекс цін виробників порівняно з вереснем піднявся на 4,9%, тоді як місяць тому фіксувалася низхідна динаміка. Таким чином тренд інфляції в промисловості знову розвернувся в бік зростання.
Стрибок річної інфляції: від 1,3% до 5,5%
У жовтні річний показник промислової інфляції помітно прискорився: із 1,3% у вересні він піднявся до 5,5%, повернувшись до вищої траєкторії після короткого періоду уповільнення.
Що штовхає ціни вгору
У Держстаті пояснюють, що головним драйвером подорожчання стала сфера постачання електроенергії, газу та кондиційованого повітря — саме ці категорії сформували основний внесок у жовтневий стрибок індексу.
При тому у вересні 2025 року промислова інфляція навпаки суттєво сповільнилася — до 1,3% проти 7,3% у серпні, однак жовтень продемонстрував нову фазу зростання цін.
