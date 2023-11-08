Ціни на пальне 8 листопада — скільки коштують бензин та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях знову змінилася вартість пального. У середу, 8 листопада, на автозаправних станціях сильно зросла вартість скрапленного автомобільного газу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 8 листопада

За даними моніторингового сайту, 8 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,30 грн/л;

А-95 — 55,36 грн/л;

А-92 — 53,55 грн/л;

дизельне пальне — 55,65 грн/л;

скраплений газ — 31,54 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,41 грн/л,

бензин А-92 — за 53,54 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,57 грн/л,

скраплений газ — 28,14 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 8 листопада

8 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,42 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 33,22 грн/л.

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Нагадаємо, що названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Серед них моделі Audi та BMW.

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