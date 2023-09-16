Курс валют на 16 вересня — банки та обмінники підняли ціни на долар

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют. Згідно з ним, євро у купівлі не змінився, коштує 38,99 грн/євро, долар також залишається незмінним — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному порталі НБУ.

Читайте також:

Курс долара та євро 16 вересня

За цією інформацією, вартість європейської валюти у продажу — 39,38 грн/євро (0,00), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар активно дорожчає. У середньому коштує 38,17 грн (+0,02). У купівлі — 37,65 грн (+0,05), в продажу — 38,39 (+0,05). Євро коштує у купівлі 40,31 грн (-0,10), у продажу — 41,28 (-0,11) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;

Ощадбанк — 37,90 грн (+0,20) — 38,00 грн (+0,10);

Sense bank — 37,85 грн (+0,15) — 38,35 грн (+0,15);

Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;

Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);

Радабанк — 37,90 грн — 38,50 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,01), у продажу — 38,25 (+0,01). Євро у купівлі — 40,90 грн, у продажу — 41,10 (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Також ми писали, що в Україні банки вперше за час повномасштабної війни знижують ставки за депозитами. Таку тенденцію зафіксували у серпні поточного року.