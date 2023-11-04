Курс долара та євро на 4 листопада — скільки коштує валюта

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українських банках продовжує дешевшати долар, а от злотий, навпаки, трохи здорожчав. Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс польскої валюти на 1 копійку.

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

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Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 4 листопада курс встановлено на рівні:

долар — 36,26 грн (-0,02);

євро — 38,67 грн/євро;

злотий — 8,69 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,66 грн (-0,04). У купівлі — 37,61 грн (-0,03), в продажу — 37,71 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,02 грн (+0,02), в продажу — 40,20 грн.

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,62 грн (-0,01), у продажу — 37,75. Вартість євро у купівлі — 40,03 грн (-0,03), у продажу — 40,20 грн.

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Нагадаємо, НБУ прогнозує ріст реальних зарплат українців на понад 6% у 2024 і 2025 роках. На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати українців у 2024–2025 роках зростатимуть темпами понад 6% на рік.

Також ми писали, що Державний Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах. У фінустанові запевняють, що запровадження нової послуги дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів "на руках", а також просувати cashless-технології в країні.