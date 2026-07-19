У цих знаків Зодіаку будуть великі проблеми в липні 2026 за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Міра Оріоні Редактор

Липень майже добігає кінця, але ці останні дні здатні стати справжнім випробуванням для деяких знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, останні тижні місяця принесуть їм несподівані конфлікти, фінансові труднощі, розчарування або непрості рішення. Але це не вирок. Небезпечні пастки можна оминути.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку варто бути особливо уважними до кінця липня 2026.

Лев — карта Таро "Вежа"

Кінець липня може стати періодом різких змін. "Вежа" говорить про руйнування старих планів або відкриття правди. Ситуація, що складеться, може змусити вас діяти негайно. Не виключені конфлікти, затримки або непередбачені витрати. Не намагайтеся втримати те, що вже втратило свою цінність.

Терези — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Вам варто уважніше ставитися до власного емоційного стану. Основною проблемою може стати надмірне хвилювання, сумніви. Можливі неприємні новини або ситуації, які змусять вас нервувати. Через це буде складніше концентруватися на роботі та приймати виважені рішення. Не приймайте важливих рішень під впливом страху.

Скорпіон — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Цей період може виявитися непростим у фінансових питаннях. "П'ятірка Пентаклів" попереджає про ризик незапланованих витрат, затримок. Також випробування можуть торкнутися почуття впевненості у собі. Не поспішайте з великими покупками, уважно перевіряйте документи та не беріть на себе нових фінансових зобов'язань без ретельного аналізу.

Козеріг — карта Таро "Диявол"

Липень завершується перевіркою на силу волі. "Диявол" говорить про ризик потрапити під вплив людей, обставин або власних слабкостей. За красивими словами можуть приховуватися неприємні наслідки. Тож, уважно аналізуйте всі пропозиції, не піддавайтеся маніпуляціям і не дозволяйте іншим ухвалювати рішення замість вас.

Риби — карта Таро "Місяць"

Рибам карти радять не довіряти першому враженню. До кінця липня існує високий ризик помилок через приховану інформацію, чутки або неправильно зрозумілі слова.

Особливо обережними варто бути в особистому житті. Можливі непорозуміння з партнером або розчарування в людині, якій ви довіряли. У професійній сфері не поспішайте погоджуватися на нові умови співпраці, доки не перевірите всі деталі.

Порада Таро: якщо щось викликає сумніви, не поспішайте діяти. Наприкінці місяця інтуїція стане вашим найкращим помічником, але її варто поєднувати з фактами.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку зустрінуть щасливі зміни у житті влітку 2026 року.