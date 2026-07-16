Цей знак Зодіаку от-от отримає доленосне послання від Всесвіту

Зодіакальне коло, загадкова красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Астрологи кажуть: 17 липня буде енергетично потужним днем. Планетарні транзити підсилюватимуть інтуїцію та допомагатимуть ухвалювати правильні рішення. А на один знак Зодіаку цього дня чекає доленосне послання від Всесвіту.

Новини.LIVE з посиланням на AstroSofa розповідає, кому варто бути уважним до знаків та збігів 17 липня.

Знак Зодіаку, який отримає важливе послання від Всесвіту 17 липня

День принесе важливі підказки тим, хто народився під знаком Рака. Через вплив ретроградного Меркурія у вашому знаку на перший план вийдуть теми минулого, родини, старих обіцянок і незавершених розмов. Водночас гармонійний аспект Місяця з Меркурієм допоможе почути те, що раніше залишалося поза увагою, а з'єднання Місяця з Венерою відкриває шлях до щирих розмов, примирення та важливих новин.

Особливо уважними варто бути до власних відчуттів. Якщо якась думка не залишає вас протягом дня, не поспішайте її відкидати. Інтуїція зараз може виявитися найкращим порадником.

Астрологи радять:

уважно читати всі повідомлення та документи;

не ігнорувати випадкові знайомства й розмови;

записувати ідеї, які раптово приходять у голову;

прислухатися до снів та внутрішніх відчуттів;

не боятися повернутися до справи, яку ви колись відклали.

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