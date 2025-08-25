Гороскоп на 26 серпня 2025 року — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вівторок, 26 серпня, готує нам чимало несподіванок. Місяць перебуває у знаку Терезів, а це означає, що в центрі уваги будуть стосунки, баланс та пошук гармонії. Цього дня всім знакам Зодіаку варто уникати серйозних покупок і доленосних рішень, адже енергія може виявитися нестабільною. Проте саме сьогодні можливі нові знайомства, цікаві події та яскраві моменти, які можуть вплинути на ваше майбутнє.

Новини.LIVE з посиланням на канадську астрологиню Джорджію Ніколс розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 26 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей вівторок може виявитися непростим у стосунках. У ваше життя можуть увірватися нові люди, яскраві й непередбачувані, але водночас серце прагнутиме ідеальної гармонії. Зірки радять Овнам не плутати романтичні ілюзії з реальністю та зважати на власні відчуття, перш ніж робити висновки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Будьте готові до несподіваних гостей або зустрічей удома. 26 серпня астрологи радять створити атмосферу затишку та тепла для себе й близьких. Невелика імпровізована вечірка чи дружня розмова подарують гарний настрій і зміцнять важливі стосунки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День багатий на нові враження й несподівані знайомства. Розмови можуть надихнути вас на сміливі ідеї, а ваше слово здатне змінити ситуацію на краще. У стосунках із близькими не бійтеся бути відвертими — це допоможе уникнути непорозумінь і зблизить вас із важливими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

На Раків цього дня чекає несподіванка, яка може торкнутися фінансів. Це може бути як блискуча ідея для заробітку, так і несподівані витрати. Астрологи радять діяти обережно, але сміливо ділитися креативними рішеннями з керівництвом — ви здатні справити сильне враження.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви прагнете свободи й нових відчуттів. Венера у вашому знаку в парі з Ураном робить цей день непередбачуваним і захопливим. Може з'явитися хтось особливий або можливість проявити себе у чомусь яскравому. Вівторок варто провести так, щоб відчувати повноту життя.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви можете опинитися в ситуації, коли потрібно буде допомогти іншій людині. Астрологи кажуть: це можливість проявити свої найкращі риси. Будьте уважні до підказок долі, адже навіть дрібний жест підтримки може мати великий вплив.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваша природна здатність ладнати з людьми сьогодні стане в нагоді. 26 серпня на вас чекає несподівана можливість налагодити стосунки або допомогти комусь із друзів. Ваша енергія здатна надихати інших, а щирість — будувати міцні союзи.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ви легко справляєте гарне враження на керівників і впливових людей. Можлива несподівана пропозиція чи навіть приємне знайомство. Астрологи радять використати цей вівторок для того, щоб показати себе у новому світлі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День відкриває можливості для подорожей, навчання або нових знайомств. Романтична енергія робить вас привабливими й харизматичними. Але поспішати не варто — дозвольте подіям розгортатися природно, і ви отримаєте яскраві враження.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Можливий несподіваний прибуток чи приємна допомога від близької людини. 26 серпня астрологи радять спрямувати отримані ресурси на сім'ю або благоустрій дому. Це вдалий день для того, щоб інвестувати у стабільність і комфорт.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Стосунки сьогодні можуть подарувати справжній драйв. Вівторок обіцяє несподівані події, які зроблять дружбу або романтику більш захопливою. Нові знайомства, запрошення чи приємні зустрічі принесуть натхнення — не відмовляйтеся від соціальних активностей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

На роботі чекає несподівана подія, яка принесе користь. Можливе нове завдання чи навіть цікава пропозиція, що вплине на кар'єру. Також день сприятливий для турботи про здоров'я: навіть маленька звичка, введена сьогодні, дасть великий результат у майбутньому.

