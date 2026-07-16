Фаза Місяця 16 липня: яким знакам Зодіаку відкриються нові можливості

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Місяць росте, а разом із ним росте й енергія. Астрологи кажуть, що 16 червня кожному варто робити перші впевнені кроки до мети. А декільком знакам Зодіаку Всесвіт особливо допомагатиме.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця сьогодні, 16 липня, що радить місячний календар та яким знакам Зодіаку пощастить найбільше.

Фаза Місяця сьогодні, 16 липня 2026

У четвер, 16 липня, Місяць у фазі росту перебуває під керівництвом знака Лева. О 4:23 за київським часом розпочнеться третя місячна доба, яка обіцяє сприятливий час для розвитку нових ідей.

Як Місяць, що росте, у Леві вплине на день

У вівторок, 14 липня, відбувся молодик у Раку. Перші дні після молодого Місяця астрологи називають часом зародження майбутніх успіхів. У третю місячну добу потрібно сміливо втілювати свої ідеї у життя. Особливо добре вдаватимуться справи, які потребують терпіння, уважності та послідовності.

Які справи сьогодні, 16 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить використовувати енергію Місяця, що росте, для всього, що ви хочете розвивати у найближчі тижні.

Найкраще цього дня:

розпочинати довгострокові справи;

робити невеликі інвестиції у власний розвиток;

займатися спортом або відновлювати фізичну активність;

проводити переговори;

планувати майбутні поїздки;

оновлювати домашній простір.

Що не можна робити 16 липня

Попри позитивну енергетику дня, поспіх може зіграти не на вашу користь. Сьогодні краще уникати:

імпульсивних покупок;

необдуманих фінансових рішень;

конфліктів;

надмірних фізичних навантажень;

обіцянок, які буде складно виконати.

Символ дня

Символом цього дня є лук і стріла. Він натякає нам на цілеспрямованість, внутрішню силу та необхідність обирати правильний напрямок.

Ритуал дня

Щоб налаштуватися на енергію третьої місячної доби:

приділіть кілька хвилин собі;

запишіть одну найважливішу мету на найближчі два тижні;

визначте три невеликі кроки, які допоможуть її досягти;

позбудьтеся однієї речі, яка більше не приносить користі;

подякуйте собі за вже зроблену роботу.

Головна порада дня

Стабільний рух уперед принесе більше користі, ніж короткочасний сплеск активності.

Афірмація дня

"Я впевнено рухаюся вперед. Кожен мій крок наближає мене до життя, яке я хочу створити".

Колір дня

Смарагдово-зелений. Він символізує розвиток, оновлення, внутрішню рівновагу та поступове зростання.

Щасливе число дня

Число, яке сьогодні принесе удачу — 3. У нумерології його пов'язують із творчістю, оптимізмом, натхненням і вдалими знайомствами.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 16 липня

Близнюки

День відкриє нові можливості для спілкування та навчання. Ви можете отримати цікаву пропозицію, знайти однодумців або побачити перспективу.

Лев

Місяць у вашому знаку допоможе відчути впевненість у власних силах. Це гарний час, щоб проявити ініціативу, презентувати свої ідеї або взятися за справу, яку давно відкладали.

Стрілець

Перед вами відкриються нові горизонти. День сприятиме навчанню, плануванню подорожей і професійному розвитку.

Водолій

Ви зможете подивитися на звичні речі під іншим кутом. Нові знайомства, нестандартні ідеї та цікаві збіги можуть стати початком позитивних змін.

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