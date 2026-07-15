Фаза Місяця 15 липня 2026: які знаки Зодіаку відчують приплив сил після молодика

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Після молодика 14 липня ми зустрічаємо початок періоду Місяця, що росте. Це час, коли багато людей відчувають прилив енергії та бажання діяти. Тож, 15 липня настав момент не лише мріяти про зміни, а творити їх. Астрологи вважають, що для чотирьох знаків Зодіаку ця дата буде особливо сприятливою.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця 15 липня, що можна і не варто робити цього дня, а також яким знакам Зодіаку найбільше пощастить.

Фаза Місяця сьогодні, 15 липня 2026

15 липня на небі зійде Місяць, що росте — перша фаза після молодика. Місяць починає поступово збільшувати свою освітлену частину. Й на небі з'являється тонкий серп. Це час розвитку, накопичення сил і реалізації задумів.

За астрономічним календарем, наступною важливою фазою стане Перша чверть 21 липня, а Повня очікується 29 липня.

Як Місяць, що росте, вплине на день

У молодик ми лише формували наміри, а 15 липня Всесвіт закликає нас робити перші кроки до здійснення задуманого.

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Цей день може бути вдалим для тих, хто:

хоче почати новий проєкт;

планує зміни у роботі;

прагне виробити корисні звички;

шукає натхнення для творчості;

готовий навчатися новому.

Які справи сьогодні, 15 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить використовувати енергію Місяця, що росте, для справ, які мають перспективу розвитку.

Сприятливо цього дня:

починати навчання;

освоювати нові навички;

складати плани на найближчий місяць;

робити перші кроки у важливих проєктах;

займатися творчістю;

оновлювати простір навколо себе;

налагоджувати спілкування з близькими.

Що не можна робити 15 липня

Попри активнішу енергію Місяця, астрологи радять не поспішати та не намагатися отримати результат миттєво.

Краще уникати:

різких рішень;

конфліктів на емоціях;

великих витрат;

початку кількох важливих справ одночасно;

повернення до старих образ.

Символ дня

Паросток. Він символізує перші кроки та розвиток. Як маленький паросток потребує часу та турботи, так і нові ідеї потребують уваги, щоб перетворитися на результат.

Ритуал дня

Перезавантажте життя:

приберіть одну зайву річ у домі;

запишіть три цілі на найближчий місяць;

визначте один крок, який наблизить вас до мрії;

подякуйте собі за те, що вже вдалося зробити.

Головна порада дня

Не вимагайте від себе миттєвих результатів. Великі зміни починаються з маленьких кроків.

Афірмація дня

"Я відкриваюся новим можливостям, довіряю своєму шляху та впевнено рухаюся до своїх цілей".

Колір дня

Зелений та сріблястий. Зелений символізує розвиток і відновлення, а сріблястий — інтуїцію.

Щасливе число дня

5 символізує зміни, рух, нові можливості.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 15 липня

Лев

Після молодика може з'явитися бажання заявити про себе, проявити творчість.

Терези

День може принести нові знайомства та можливість домовитися про те, що раніше здавалося складним.

Козеріг

Місяць, що росте, сприятиме практичним рішенням. Ви побачите перші результати роботи або отримаєте мотивацію рухатися далі.

Риби

Інтуїція буде особливо сильною. Це хороший день для творчості, навчання та пошуку нових ідей.

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