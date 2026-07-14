Фаза Місяця 14 липня: молодик подарує шанс Ракам, Тельцям, Дівам і Скорпіонам

Місячний календар, дівчина сидить на Місяці. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Молодий Місяць у знаку Рака сьогодні, 14 липня, відкриває новий місячний цикл. Для багатьох людей ця астрологічна подія стане точкою перезавантаження. Енергія дня сприятиме початку важливих змін і постановці цілей. Але астрологи не радять поспішати з активними діями.

Новини.LIVE з посиланням на Cafe Astrology розповідає, що готує молодик 14 липня та що радить місячний календар.

Фаза Місяця сьогодні, 14 липня

У вівторок, 14 липня, о 12:43 за київським часом на небі зійде молодий Місяць у знаку Рака. Це буде перший місячний день. Молодик вважається початком нового місячного місяця.

У цей момент освітлена сторона Місяця повернута від Землі, тому супутник практично не видно на небі. Через кілька днів після молодика з'явиться тонкий серп, і Місяць почне набирати силу.

Що принесе Молодик 14 липня 2026

Енергетика молодика спокійна. Оскільки він пройде у знаку Рака, то зачепить теми дому, родини, емоційної безпеки та внутрішньої гармонії. Багато людей можуть відчути потребу побути наодинці із собою, уповільнити темп життя або переглянути свої плани.

Астрологи також звертають увагу, що молодик 14 липня проходить на тлі важливих астрологічних аспектів, які посилюють інтуїцію та допомагають побачити нові можливості, хоча остаточні рішення краще приймати без поспіху.

Які справи сьогодні, 14 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить присвятити цей день не гонитві за результатами, а створенню міцного фундаменту на майбутнє. Навіть невеликі кроки можуть стати початком значних позитивних змін.

У цей день можна сформулювати бажання або записати цілі, яких хочеться досягти протягом наступного місячного циклу.

14 липня варто:

записати свої цілі на найближчий місяць;

почати формувати нові корисні звички;

навести лад у домі чи на робочому місці;

провести час із родиною;

зайнятися медитацією, творчістю або саморозвитком;

планувати великі покупки чи подорожі на майбутнє.

Що не можна робити у молодик 14 липня

У день молодого Місяця краще не поспішати. Астрологи радять використати цей час для роздумів, планів і підготовки до змін, а не для різких кроків. Сьогодні не можна:

конфліктувати або з'ясовувати стосунки;

робити імпульсивні покупки;

бездумно витрачати гроші;

перевантажувати себе фізично та емоційно;

ухвалювати доленосні рішення.

Символ дня

Символом цього дня є нове зерно. Воно символізує початок нового життєвого циклу, прихований потенціал і майбутнє зростання. Зараз варто "посіяти" свої мрії та наміри.

Колір дня

Сріблястий та молочно-білий. Вони символізують чистий початок, внутрішній спокій та оновлення.

Головна порада дня

Не намагайтеся зробити все одразу. Молодик винагороджує тих, хто спочатку визначає правильний напрямок, а вже потім починає діяти.

Ритуал дня

Наведіть лад у просторі, запишіть три головні цілі та подякуйте собі за досягнення минулого місяця.

Афірмація дня

"Я відкриваюся новим можливостям, довіряю своєму шляху та впевнено створюю майбутнє, про яке мрію".

Щасливе число дня

Число, яке сьогодні принесе удачу, — 2. Воно символізує гармонію, партнерство, дипломатію та вміння знаходити баланс.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 14 липня

За даними видання YourTango, найбільшу підтримку молодика сьогодні можуть відчути представники чотирьох знаків Зодіаку:

Рак

Ннастав час залишити минуле позаду. Молодик допоможе переосмислити цілі та звернути увагу на те, що справді приносить задоволення.

Телець

Можуть надійти приємні новини, пов'язані з фінансами або роботою. День сприяє знайомствам, переговорам.

Діва

Інтуїція буде особливо сильною. Вона допоможе зробити правильний вибір.

Скорпіон

З'явиться внутрішній приплив енергії та мотивації. Молодик допоможе упевнено рухатися до нових цілей.

Навіть якщо вас немає у цьому списку це не означає, що ви не можете залучити у життя позитивні зміни. Адже молодик у Раку дарує такий шанс кожному.

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