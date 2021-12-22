Тисяча за вакцинацію: чи зможуть пенсіонери придбати ліки в аптеках і як бути з картками

Можливість витратити "ковідну" тисячу в рамках "єПідтримки" на ліки для пенсіонерів буде відкрито з другої половини січня. До цього часу банки повинні провести технічні опрацювання аби мати можливість видавати фізичні картки.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

Як працюватиме механізм купівлі ліків?

"Ми ще працюємо з банками. Чому цей проєкт і буде запускатися у другій половині січня - всім банкам потрібно зробити технічне допрацювання, бо там є нюанси. Тому що ліки ж можна купувати онлайн, можна і офлайн. Плюс банки готуються випускати картки... щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Тому ми зараз фіналізуємо ще технічну складову", — пояснив Федоров.

Він підкреслив, що українці зможуть витрачати "ковідну тисячу" під час фізичного відвідування аптек.

"Щодо онлайн, зараз ми ще працюємо над тим, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку, тобто без обмежень", — зауважив міністр цифрової трансформації.

Віцепрем'єр також додав, що для придбання ліків не знадобиться нова віртуальна картка.

"Ми зараз намагаємося все зробити для того, щоб банкам не потрібно було випускати ще одну віртуальну картку, або ще один продукт, а в рамках цієї картки, яку вже отримали", — резюмував чиновник.

Що відомо про "тисячу за вакцинацію":