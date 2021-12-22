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“єПідтримка” в дії: коли чекати пластикові картки та скільки людей вже отримали гроші на віртуальні

Економіка
22 грудня 13:10
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Ця програма виплат виявилась найшвидшою за всю історію
“єПідтримка” в дії: коли чекати пластикові картки та скільки людей вже отримали гроші на віртуальні

Українці вже почали отримувати допомогу в розмірі 1000 гривень у рамках програми "єПідтримка" на віртуальні картки. Крім цього, у 2022 році банки будуть випускати й фізичні.

Про це йшлося на спільному брифінгу Мінцифри, Мінекономіки та МКІП щодо проєкту "єПідтримка", передає Новини.LIVE.

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Скільки людей вже отримали гроші?

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що станом на 22 грудня вже 5,5 мільйонів українців відкрили картки в банках.

“У нас сформовані заявки в "Дії" на отримання виплат від 4,5 мільйонів українців. Понад 2,3 мільйона українців вже отримали виплату в тисячу гривень і понад 200 мільйонів гривень вже витрачено тими, хто сформував картки і скористався цією програмою. Найчастіше ці кошти витрачаються, згідно зі статистикою... на придбання книжок, кінотеатри, театри", — додала чиновниця.

Що з картками?

У свою чергу віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров найголосив, що ця масова послуга є, напевно, найбільш швидкою за всю історію України.

“Деякі банки почнуть видавати також пластикові картки до кінця цього року... В наступному році таких банків буде більше... Велика кількість зможе генерувати не тільки віртуальні картки, якими можна оплачувати онлайн або фізично через Apple Pay або Google Pay. Але також і пластикові почнуть випускати... для тих телефонів, де немає NFC... або якщо людина просто не хоче онлайн купувати", — розповів Федоров.

Які сфери в пріоритеті?

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив, що програма “єПідтримка” покликана допомогти тим сферам, які постраждали найбільше.

"Книги і кінотеатри - одні з тих, які постраждали найбільше. У кінотеатрів падіння понад 60 % доходів, у видавців - 30-40 %. Тобто, ми цією "єПідтримкою" з одного боку допомагаємо сферам, з іншого боку заохочуємо людей користуватися культурними послугами", — резюмував чиновник.

Що відомо про "тисячу за вакцинацію":

  • Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому зміни до бюджету на 2021 рік щодо виділення коштів вакцинованим українцям по 1000 грн. За законопроєкт 6297 проголосували 253 народних депутати.
  • Скористатися коштами в рамках програми підтримки громадян і бізнесу в умовах пандемії "єПідтримка", так званою "тисячею вакцинованим", можна буде протягом чотирьох місяців після надходження коштів.
  • В Україні вже почали виплачувати по тисячі гривень людям, які зробили вакцинацію від COVID-19. Гроші, зокрема, отримують клієнти Monobank.
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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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Олександр Ткаченко Михайло Федоров вакцинація виплати Юлія Свириденко єПідтримка
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