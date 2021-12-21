Ціна на газ в Європі перевищила ще одну межу: чому ресурс дорожчає

У вівторок, 21 грудня, ціни на газ на торгах перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів. Це пов’язано з похолоданням та скороченням прокачки ресурсу російським “Газпромом”.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures.

Як змінюється ціна?

Ціни на січневі контракти зросли на 4,2 % до 153,15 євро за МВт-год, тобто 1824,29 долара за тисячу кубометрів. Динаміка подорожчання триває вже третій тиждень поспіль і ціни тримаються на рівні понад 1380 доларів з 13 грудня.

Крім цього, керівник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТСУ на січень попри нестачу газу на ринку Європи. “Газпром” за чинним контрактом має 109 млн м³ заброньованих потужностей на добу.

Також російська компанія зупинила прокачку газу через Ямал-Європа. Зокрема, на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей у бік, згідно з сайтом оператора Gascade . Тобто газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

Похолодання в Європі спричиняє підвищення споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

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