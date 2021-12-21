Як рахуватимуть ціну на газ в 2022: Шмигаль назвав головний чинник

Ціна на газ для населення в рамках наступної річної пропозиції формуватиметься, виходячи з показника на світових ринках.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ICTV.

Як встановлюватимуть ціну?

Голова уряду нагадав, що на сьогодні ціна на газ для населення є фіксованою на рік. Після закінчення періоду вона буде переглядатися компанією “Нафтогаз”.

“Залежно від того, якою буде динаміка ціни на газ на світових ринках, від того, скільки газу буде в Україні, як ми будемо піднімати власний видобуток - і буде формуватися річний продукт", — пояснив Шмигаль.

Він вчергове підкреслив, що до кінця опалювального сезону ціна на газ не буде підвищуватися та запевнив, що газу для проходження опалювального сезону в Україні достатньо.

"Стосовно газу, його абсолютно достатньо в сховищах, щоб і населення, і промисловість пройшли цей опалювальний сезон. Звичайно, перед нами стоять виклики - забезпечити модернізацію країни з точки зору енергозбереження, з точки зору проходження наступного опалювального сезону”, — додав урядовець.

Натомість можливість форс-мажорів та ризиків в Кабміні не виключають.

“Ми усвідомлюємо, що при певних погодних умовах, при певних діях з боку Росії можуть бути різні фактори, але ці ризики були при кожному опалювальному сезоні. Уряд розуміє, як відповідати на ці виклики", — сказав Шмигаль.

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