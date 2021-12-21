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Скільки українців задоволені своєю зарплатою та ким вони працюють

Економіка
21 грудня 16:40
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Більше половини опитаних є найманими працівниками
Скільки українців задоволені своєю зарплатою та ким вони працюють

Три чверті українців незадоволені рівнем своєї зарплати, яка переважно скаладає менше 1000 доларів на місяць

Про це йдеться в дослідженні MC.today.

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Які зарплати отримують українці та чи задоволені вони?

Задоволеними своєю зарплатою виявились лише 24 % опитаних, решта 76 % — незадоволені рівнем оплати своєї праці. Також респонденти назвали рівень зарплат:

  • до $1 тис. – 53 %;
  • $1–2 тис. – 22 %;
  • $2-3 тис. - 9 %;
  • $3-5 тис. - 7,5 %;
  • $5-10 тис. - 8,5 %.

“Ми також проаналізували скільки отримують ті, хто задоволений своїм заробітком. З тих, хто одержує менше $1 тис. – 17 %. Хто отримує $1–2 – 30 %. 16 % та 18 % – задоволених зарплатою в $2–3 та $3–5. І 19 % - з доходом $5-10 тис”, — пишуть журналісти.

Ким працюють опитані?

Зазначається, що переважна більшість учасників опитування – наймані співробітники — 57 %. На другому місці — менеджери чи керівники, 24 %. Ще 10 % — власники або засновники бізнесу, 9 %, що залишилися, працюють на фрілансі.

23 % опитаних працюють в IT, 15 % — в офлайн- або онлайн-торгівлі. 10 % учасників пов'язані з маркетингом чи просуванням, 3 % працюють у банкінгу, 1 % – у сфері ЗМІ. І майже половина, 48 % учасників, вибрали варіант “інше”.

Всього в опитуванні на сайті MC.today взяли участь 5,9 тис. осіб.

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  • Найзатребуванішими професіями грудня стали слюсар-ремонтник, водій, продавець, швачка, підсобний робітник. Всього на початок грудня налічувалась 61 тисяча вакансій.
  • Компанія Meta запрошує на роботу розробників з України. Зокрема в ексфейсбуці відкриті 4 вакансії з релокацією в Лондон або Дублін.
  • Дві третини українців незадоволені рівнем своєї заробітної плати. Також понад 40 % опитаних розповіли, що давно не отримували підвищення.
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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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