Знайшли причину збитковості УЗ: аудитори порахували, скільки "коштують" помилки компанії

Джерелом збитків Укрзалізниці в 2020 році стали невиконання планів перевезення, непрофільні активи, курсові різниці та обслуговування кредитів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати, передає Марлін.

Причини збитків та їх наслідки

Аудитори Рахункової палати назвали такі джерела збитків УЗ у 2020 році:

11 млрд грн — через невиконання планів доходів від вантажних перевезень;

7,6 млрд грн — через відсутність реалізації непрофільних активів;

5,5 млрд грн — через збільшення курсових різниць;

3,4 млрд грн — через відволікання коштів на непродуктивні витрати за обслуговування 23 укладених кредитів;

417 млн грн — через сплату штрафних та фінансових санкцій на виконання рішень суду.

Зниження обсягів перевезень "Укрзалізниця" частково пояснювала впливом пандемії COVID-19. В той же час планування реалізації непрофільних активів на 7,6 млрд грн залежало від ефективності управління компанією.

Також у 2019-2020 роках витрати "Укрзалізниці" на заклади оздоровчого та спортивно-культурного характеру становили 457 млн грн, а на утримання житлово-комунального господарства – 221,6 млн грн.

Також компанія "Укрзалізниця" не володіє правовстановлюючими документами на 1070 об’єктів свого нерухомого майна – 110 житлових будинків, 61 квартиру, 14 гуртожитків тощо – та на 1306 земельних ділянок загальною площею 12 тис га.

"Відсутність державної реєстрації об’єктів нерухомості, що знаходяться на балансі Товариства, створює ризик втрати цього майна", — наголошують аудитори.

Так фізичні особи зайняли 321 га територій "Укрзалізниці", з яких 423 земельні ділянки знаходяться в підпорядкуванні Одеської залізниці.

"На цих ділянках розташовуються житлові будинки, гаражі, посіви, готелі, кафе, городи, торговельні павільйони тощо", – зазначають у Рахунковій палаті.

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