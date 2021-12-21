Знайшли причину збитковості УЗ: аудитори порахували, скільки "коштують" помилки компанії

Джерелом збитків Укрзалізниці в 2020 році стали невиконання планів перевезення, непрофільні активи, курсові різниці та обслуговування кредитів.
Про це йдеться у звіті Рахункової палати, передає Марлін.
Аудитори Рахункової палати назвали такі джерела збитків УЗ у 2020 році:
Зниження обсягів перевезень "Укрзалізниця" частково пояснювала впливом пандемії COVID-19. В той же час планування реалізації непрофільних активів на 7,6 млрд грн залежало від ефективності управління компанією.
Також у 2019-2020 роках витрати "Укрзалізниці" на заклади оздоровчого та спортивно-культурного характеру становили 457 млн грн, а на утримання житлово-комунального господарства – 221,6 млн грн.
Також компанія "Укрзалізниця" не володіє правовстановлюючими документами на 1070 об’єктів свого нерухомого майна – 110 житлових будинків, 61 квартиру, 14 гуртожитків тощо – та на 1306 земельних ділянок загальною площею 12 тис га.
"Відсутність державної реєстрації об’єктів нерухомості, що знаходяться на балансі Товариства, створює ризик втрати цього майна", — наголошують аудитори.
Так фізичні особи зайняли 321 га територій "Укрзалізниці", з яких 423 земельні ділянки знаходяться в підпорядкуванні Одеської залізниці.
"На цих ділянках розташовуються житлові будинки, гаражі, посіви, готелі, кафе, городи, торговельні павільйони тощо", – зазначають у Рахунковій палаті.