"Нафтогаз" проти "Газпрому": український оператор направив скаргу Єврокомісії через зловживання компанією РФ

21 грудня НАК "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" панівним становищем на європейському ринку газу. Також компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На які зловживання вказує національний регулятор?

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростальний попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом". Саме це є однією з ключових причин кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську Комісію належно відреагувати на порушення", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У своїй скарзі "Нафтогаз" звертає увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань:

умисну відмову "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги;

припинення без вагомих причин реалізації газу через власну електронну платформу;

маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності ГТС України, "Газпром" відмовився від постачання більших обсягів до ЄС;

"Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

"Метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року)", – додали в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" просить Європейську комісію зобов’язати "Газпром" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для постачання на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. Таким чином український оператор якнайшвидше прагне розв’язання енергетичної кризи в Європі.

Раніше на тему: