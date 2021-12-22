live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Економіка
  • "Нафтогаз" проти "Газпрому": український оператор направив скаргу Єврокомісії через зловживання компанією РФ

"Нафтогаз" проти "Газпрому": український оператор направив скаргу Єврокомісії через зловживання компанією РФ

Економіка
22 грудня 16:51
read-icon ~ 2 хв.
views-icon 97
views-icon
Читати російською
Саме через такі дії ціни на газ лише збільшуються
"Нафтогаз" проти "Газпрому": український оператор направив скаргу Єврокомісії через зловживання компанією РФ

21 грудня НАК "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" панівним становищем на європейському ринку газу. Також компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:
Ціна на газ в Європі перевищила ще одну межу: чому ресурс дорожчає

На які зловживання вказує національний регулятор?

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростальний попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом". Саме це є однією з ключових причин кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську Комісію належно відреагувати на порушення", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У своїй скарзі "Нафтогаз" звертає увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань:

  • умисну відмову "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги;
  • припинення без вагомих причин реалізації газу через власну електронну платформу;
  • маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності ГТС України, "Газпром" відмовився від постачання більших обсягів до ЄС;
  • "Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

"Метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року)", – додали в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" просить Європейську комісію зобов’язати "Газпром" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для постачання на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. Таким чином український оператор якнайшвидше прагне розв’язання енергетичної кризи в Європі.

Раніше на тему:

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 97
ціни на газ Нафтогаз Газпром
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін анонсував єдину систему для сплати комірного: як це працюватиме

Кабмін анонсував єдину систему для сплати комірного: як це працюватиме

23 грудня 16:03

Економіка
Україна продовжила заборону на ввезення низки товарів із Росії

Україна продовжила заборону на ввезення низки товарів із Росії

23 грудня 15:51

Економіка
Скандальний законопроєкт про податки: у Раді розвінчали головні міфи

Скандальний законопроєкт про податки: у Раді розвінчали головні міфи

23 грудня 14:17

Економіка
Винагорода за карантин: суддям КСУ планують виплатити десятки тисяч доларів

Винагорода за карантин: суддям КСУ планують виплатити десятки тисяч доларів

23 грудня 11:14

Економіка
Головна Економіка "Нафтогаз" проти "Газпрому": український оператор направив скаргу Єврокомісії через зловживання компанією РФ
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь