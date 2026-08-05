Зеленський підписав новий закон про ВПО: що зміниться для переселенців

Зміни для ВПО в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Раніше цей документ підтримала Верховна Рада на основі законопроєкту № 12301. Новий закон повністю оновлює правила, які стосуються внутрішньо переміщених осіб.

Про те, що зміниться для внутрішньо переміщених осіб коли новий закон набере чинності, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Чому з’явився новий закон для ВПО

Необхідність змін пояснили тим, що попередній закон, ухвалений ще у 2014 році, багато разів змінювали — до нього внесли 24 поправки, а ще понад 15 законодавчих ініціатив пропонували нові коригування.

Частина норм уже не відповідала сучасним реаліям і вимогам українського та міжнародного законодавства. Після набрання чинності новим законом попередній Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" № 1706-VII втратить силу.

Переселенців не можна буде обмежувати у правах через статус ВПО

Одна з головних змін — закріплення гарантій захисту від дискримінації. Новий закон прямо передбачає, що людина не може втрачати чи обмежувати свої права лише через те, що має статус внутрішньо переміщеної особи. Також забороняється дискримінація за ознаками:

віку;

раси;

статі;

мови;

релігії;

інвалідності;

походження;

громадянства;

кольору шкіри;

політичних поглядів;

сімейного чи майнового стану та іншими ознаками.

Сам факт перебування на обліку як ВПО не може бути причиною для звуження конституційних прав і свобод людини. Водночас цей статус може давати право на додаткову допомогу, гарантії чи пільги, пов’язані з наслідками вимушеного переміщення.

Діти, народжені після переміщення батьків, не отримуватимуть статус ВПО автоматично

Закон також змінює правила щодо дітей у сім’ях переселенців. Якщо вони народилися вже після того, як їх батьки або один із них були змушені залишити своє місце проживання, вони автоматично не набуватимуть статусу внутрішньо переміщених осіб.

Проте держава враховуватиме факт народження такої дитини під час визначення заходів підтримки для сім’ї. Тобто дитина не матиме статусу ВПО лише через статус батьків, але її народження може впливати на отримання допомоги.

Довідку ВПО замінить витяг із державної системи

Ще одна важлива зміна стосується обліку переселенців. Замість звичної довідки ВПО підтвердженням статусу стане витяг із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Людина зможе безплатно переглядати свої дані через електронний кабінет. Також передбачений обмін інформацією між цією базою та іншими державними реєстрами із дотриманням правил захисту персональних даних.

Витяг із системи підтверджуватиме факт внутрішнього переміщення, перебування на обліку та місце проживання. Його можна буде отримати як у паперовій, так і в електронній формі — обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу.

Новий закон має стати основним документом, який регулюватиме права, гарантії та підтримку внутрішньо переміщених осіб з урахуванням нинішніх умов війни та змін у законодавстві України.

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