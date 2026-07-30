Зарплати, соцвиплати і підтримка батьків: що чекає українців у Німеччині в серпні

Купюри євро, паспорти Німеччини та України. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Чимало українців давно мешкають у Німеччині, тому слідкують за змінами і нововведеннями. Протягом серпня 2026 року планується запровадження нових правил для громадян — як німців, так іноземців. Ми розібралися, до чого готуватися найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині з 1 серпня.

Мінімальна зарплата в Німеччині

Згідно з даними на сайті Федерального уряду Німеччини, мінімальна зарплата в країні зафіксована на рівні 13,90 євро брутто за годину. Йдеться про ставку до вирахування обов'язкових податків і зборів. За місяць працівники можуть розраховувати на суму близько 2 409 євро брутто з повним робочим навантаженням.

Середні виплати за рік у Німеччині залежать від сфери діяльності, стажу, кваліфікації та навіть федеральної землі. Традиційно у східних регіонах зарплати нижчі, а медіанний дохід становить приблизно 39 250 євро брутто на сході та 46 900 євро брутто — на заході. Найвища середня зарплата серед міст зафіксована у Мюнхені — близько 58 000 євро брутто на рік.

Догляд за першокласниками у школі

З 1 серпня у школах почнуть пропонувати батькам продовжений догляд за дітьми в будні. Це право передбачає вісім загальних годин перебування в закладі освіти на день, включно з уроками. У 2026 році догляд будуть забезпечувати для першокласників, а з 2027-го — для всіх учнів 1-4 класів.

Батькам, які затримуються на роботі, це стане чудовою підмогою, оскільки не доведеться просити когось забрати дитину зі школи чи регулярно відпрошуватися у керівника. Водночас програма діє для всіх охочих і незалежно від того, чи працюють обоє батьків.

Що буде з виплатами в Німеччині

Українці, які прибули до 1 квітня 2025 року, продовжать отримувати виплати Bürgergeld від держави. Базові суми для різних категорій осіб перебувають на такому рівні:

563 євро — для самотніх людей та одиноких батьків;

506 євро — для кожного з подружжя або партнерів;

451 євро — для молоді до 25 років, яка проживає разом із батьками.

Водночас тих іноземців, які в'їхали пізніше, з 1 липня перевели на систему AsylbLG, що передбачає активне сприяння у працевлаштуванні та скорочення або скасування допомоги у разі тривалої відсутності роботи. Розмір виплат теж відрізняється: 455 євро на місяць самотнім людям і по 409 євро — кожному з подружжя.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Німеччині рівень зарплати залежить від регіону проживання. Медіанний дохід відображає реальний рівень благополуччя громадян. За останніми доступними даними, середня зарплата на західних землях становить близько 47 000 євро брутто.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки орієнтовно заробляють медсестри за кордоном. Медіанний дохід у Польщі з 1 липня перевищує 15 300 злотих брутто на місяць. А в Німеччині середній заробіток медичної сестри сягає 4 329 євро брутто на місяць.