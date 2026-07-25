Залишилося 3 дні: які комп’ютерні ігри можна купити в Steam зі знижками до 90%

Потяг у дорозі, геймери, банківська картка. Фото: Steam, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

До 27 липня 2026 року включно на порталі Steam діють вигідні знижки на відеоігри. Користувачам запропонували акції принагідно до тематичного фестивалю. Ми дізналися, які тайтли можуть придбати українські геймери за зниженими цінами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на цифровий магазин Steam.

Ігри зі знижками в Steam

Регулярно на порталі влаштовують розпродажі комп’ютерних ігор, підв’язуючи акційні пропозиції до тематичних фестивалів. До 27 липня включно триватиме Train Fest — подія, що об’єднала поціновувачів тайтлів про потяги, залізницю, пасажирські перевезення тощо.

Геймерам доступні набагато дешевше симулятори машиніста, економічні стратегії про розвиток залізничної станції, головоломки з коліями та багато інших проєктів. Плюс користувачі Steam можуть дізнатися про тематичні новинки, пограти в демоверсії, відвідати презентації та зустрічі з розробниками.

Станом на суботу, 25 липня, українським геймерам віддають такі комп’ютерні ігри про потяги і залізницю з вигідними знижками:

Transport Fever — 60 грн замість 600 грн (-90%);

Railroad Corporation — 126 грн замість 700 грн (-82%);

Train Sim World 6 — 185 грн замість 925 грн (-80%);

Transport Fever 2 — 148 грн замість 740 грн (-80%);

Train Simulator Classic — 120 грн замість 600 грн (-80%);

RAILGRADE — 150 грн замість 600 грн (-75%);

Rail Route — 206 грн замість 515 грн (-60%);

Victoria 3 — 934 грн замість 1 869 грн (-50%);

Railway Empire 2 — 499 грн замість 999 грн (-50%).

Знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Наступні тематичні події заплановані на серпень, зокрема Фестиваль кіберпанку (3-10 серпня), а також Фестиваль кеглів і кілків (17-20 серпня). Щоб купити гру зі знижкою, необхідно авторизуватися в цифровому магазині, під’єднати банківську картку до профілю чи напряму поповнити гаманець, додати тайтл у свою бібліотека, заплатити за нього та інсталювати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про найдорожчі готелі Тенерифе. Українці можуть відпочити на курорті за системою обслуговування "все включено". Острів в Атлантичному океані пропонує чимало варіантів для іноземців, які шукають розваг або спокою у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що абонентам lifecell запропонували унікальну послугу. Вони можуть перенести мобільний номер у мережу за допомогою функціоналу застосунку "Дія". Лише lifecell надає подібний сервіс станом на липень 2026 року.