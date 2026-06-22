Захист прав боржників: яке майно не може конфіскувати виконавча служба

Яке майно не вилучають за борги в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Багато українців вважають, що через наявність значних боргів можна втратити ледь не все майно. Однак насправді це не так. Законом визначено перелік речей, які не можуть арештувати або вилучити навіть під час примусового виконання рішення суду.

Про те, яке майно не підлягає вилученню через борги у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Що не можуть забрати за борги у 2026 році

Закон України "Про виконавче провадження" захищає від конфіскації низку речей, необхідних для нормального життя боржника та його родини. Однак на практиці трапляються випадки, коли виконавці перевищують свої повноваження, а люди не знають, що мають право оскаржити такі дії.

До переліку речей, які не можна вилучати через борги, належать:

один холодильник;

сільськогосподарський інвентар;

паливо для приготування їжі та опалення житла;

державні нагороди, відзнаки, призи та пам’ятні знаки;

інструменти та обладнання, які є єдиним джерелом заробітку;

ліки, окуляри та інші медичні засоби, потрібні за станом здоров’я;

запаси їжі та питної води на три місяці або кошти на їх придбання;

засоби реабілітації та автомобілі, надані людям з інвалідністю на пільгових умовах;

предмети першої необхідності: одяг, взуття, постільна білизна, посуд, засоби гігієни та дитячі речі;

окремі види домашньої худоби та птиці, якщо вони не використовуються для ведення бізнесу;

один телевізор і один комп’ютер на сім’ю, а також по одному мобільному телефону для кожної людини;

мінімальний набір меблів: ліжко і стілець для кожного члена сім’ї, а також один стіл і одна шафа на родину.

Яке майно не вилучають через борги. Фото: Скриншот

Також у 2026 році не можуть відібрати насіння для майбутньої посівної та незібраний урожай у громадян, які ведуть особисте господарство.

Чи можуть "виставити" з єдиного житла за борги

Одне з найпоширеніших побоювань — втрата квартири або будинку через борги, наприклад, за комунальні послуги.

Стаття 48 закону "Про виконавче провадження" передбачає, що на єдине житло не може бути предметом стягнення, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат. У 2026 році це 172 940 гривень.

"У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника", — зазначається у 7 пункті 48 статті закону.

Втім, є важливий момент. Якщо людина має іншу нерухомість або транспортні засоби, арешт можуть накласти саме на це майно навіть при значно меншій заборгованості.

В будь-якому випадку ігнорування боргів лише погіршує ситуацію. З часом до справи може долучитися виконавча служба, а зняття арештів із рахунків та майна часто обходиться дорожче і потребує більше часу та зусиль, ніж своєчасне погашення заборгованості.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців думають, що через борги не можна виїхати за кордон. Насправді заборона на виїзд діє не завжди — зазвичай вона можлива лише за рішенням суду або через невиконані фінансові зобов’язання. Тому варто знати, у яких випадках виїзд з України можуть обмежити.

Також Новини.LIVE розповідали, що підприємці та звичайні громадяни мають своєчасно сплачувати податки. Якщо цього не робити, згодом зобов'язання перетворюється на борг. Проте в окремих ситуаціях такий його можуть визнати безнадійним і списати.