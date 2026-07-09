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Заборонений у 21 країні: який одяг загрожує штрафом до 5 000 доларів

9 липня 2026 15:05
Туристи сидять на сходинках, долари в руці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE
Вікторія Ілюхіна
Редактор економічних новин

Під час підготовки до закордонної подорожі більшість туристів перевіряють документи, оформлюють страховку та знайомляться з митними правилами. Однак не менш важливо звернути увагу й на власний гардероб. У низці країн світу звичайний камуфляжний одяг, який для багатьох є лише модним елементом, може стати причиною штрафу, конфіскації речей або навіть кримінального покарання.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому камуфляж може стати проблемою

У багатьох країнах камуфляжне забарвлення асоціюється виключно з військовою або правоохоронною формою. Саме тому цивільним особам заборонено носити такі речі або ж діють суворі обмеження.

У яких країнах заборонений камуфляжний одяг

За інформацією World Population Review, повністю або частково заборона на носіння камуфляжу для цивільних осіб діє у 21 країні:

  • Нігерії;
  • Філіппінах (щодо військової та поліцейської форми);
  • Уганді;
  • Гані;
  • Саудівській Аравії;
  • Мадагаскарі;
  • Замбії;
  • Зімбабве;
  • Азербайджані (щодо військової форми);
  • Омані;
  • Ямайці;
  • Тринідаді і Тобаго;
  • Гаяні;
  • Багамах;
  • Барбадосі;
  • Сент-Люсії;
  • Гренаді;
  • Сент-Вінсенті і Гренадінах;
  • Антигуа і Барбуді;
  • Домініці;
  • Сент-Кітсі і Невісі.

Які речі можуть потрапити під заборону

У деяких державах претензії можуть виникнути до будь-яких речей із характерним принтом.

Зокрема, це можуть бути:

  • футболки, куртки та штани;
  • кепки;
  • рюкзаки;
  • купальники;
  • дитячий одяг;
  • аксесуари;
  • речі з візерунками, які нагадують камуфляж навіть у нестандартних кольорах.

У низці країн вирішальним є не фасон або відтінок виробу, а сам малюнок, який можуть прирівняти до елементів військової форми.

Яка відповідальність передбачена

У деяких державах порушення заборони на носіння камуфляжу може обернутися серйозними наслідками.

Наприклад:

  • в Омані за таке порушення передбачений штраф до 5 000 дол.;
  • у Гані цивільне носіння камуфляжу розцінюється як прояв неповаги до держави та її традицій. За певних обставин порушнику може загрожувати до одного року позбавлення волі.

Перед поїздкою туристам рекомендують ознайомитися з офіційною інформацією країни призначення, звернувши особливу увагу на місцеві закони, правила поведінки та можливі заборони.

Особливо обережними варто бути тим, хто подорожує транзитом через кілька держав або вирушає у круїз. Навіть сусідні країни можуть мати зовсім різні вимоги щодо носіння камуфляжного одягу.

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