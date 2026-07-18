За що на пляжі можуть виписати штраф: 4 правила для власників собак

Гроші в руках, жінка гуляє з собакою на пляжі. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

У літню пору багато українців беруть із собою домашніх улюбленців на річки, озера чи інші водойми. Водночас такий відпочинок може завершитися чималим штрафом, якщо власник не дотримується правил вигулу та утримання тварин.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чи можна приходити на пляж із собакою

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" не містить загальної заборони на перебування собак біля водойм. Однак правила користування конкретними пляжами можуть встановлювати органи місцевого самоврядування або адміністрації зон відпочинку.

Якщо на території офіційного пляжу встановлені знаки, які забороняють перебування з тваринами, власник зобов'язаний їх дотримуватися. Ігнорування таких вимог може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

За що можуть оштрафувати власників собак

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання за порушення правил утримання та вигулу собак.

Зокрема, штраф можуть виписати, якщо:

собака перебуває у громадському місці без повідця;

собака потенційно небезпечної породи вигулюється без намордника;

власник ігнорує встановлені заборони на території пляжу;

господар не прибирає за своїм улюбленцем.

За перше таке порушення передбачено штраф від 170 до 340 грн. Якщо протягом року власник повторно порушить правила, сума зросте до 340–510 грн.

Суттєвіше покарання чекає на власників, якщо через їхню тварину постраждали люди або майно. Якщо собака налякала перехожих, пошкодила чужі речі чи завдала шкоди здоров'ю людини, штраф становитиме від 1 700 до 3 400 грн. У деяких випадках суд також може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Окрема відповідальність передбачена за забруднення території відпочинку. Якщо власник не прибирає за собакою, його можуть оштрафувати за порушення правил благоустрою. За статтею 152 КУпАП розмір такого штрафу для громадян становить від 340 до 1 360 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за які ще дії можуть штрафувати власників тварин в Україні. Зокрема покарання чекає власників чотирилапих улюбленців, які тримають їх у заборонених місцях, не реєструють за законом, вигулюють без повідця і намордника. У деяких випадках стягнення може сягати 8 500 грн.

Також Новини.LIVE писали, який податок потрібно платити власникам тварин в Німеччині. Якщо в родині кілька собак, платити доведеться більше. За другу тварину податок часто вищий приблизно на 50%.