За недоглянуту територію біля паркану можна отримати штраф: сума у 2026 році

За що можуть оштрафувати власників приватних будинків. Фото: Pexels, УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Багато власників приватних будинків вважають, що їхні "володіння" та обов'язки закінчуються одразу за парканом. Насправді ж законодавство передбачає інші правила. Хоча ділянка землі між огорожею приватного будинку та дорогою або тротуаром зазвичай не входить до приватної земельної ділянки, — це ще не означає, що ви автоматично не повинні за нею доглядати.

Про те, чи повинні власники приватних будинків доглядати за землею біля паркану зі сторони вулиці та який штраф можна отримати, якщо цього не робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Мінрегіону №310 від 27.11.2017.

Чи повинні власники будинків доглядати прилеглу до їх паркану територію

Згідно з чинними правилами, кожна міська, селищна чи сільська рада ухвалює власні Правила благоустрою, які є обов'язковими для всіх жителів громади. Зазвичай власники приватних будинків на прилеглій території повинні:

прибирати сміття;

не допускати захаращення ділянки;

регулярно скошувати траву та бур'яни;

взимку очищати територію від снігу й льоду;

доглядати за деревами, кущами та іншими зеленими насадженнями.

У багатьох громадах місцеві Правила благоустрою передбачають, що власник має підтримувати порядок на території від межі своєї земельної ділянки до проїжджої частини вулиці. При цьому така територія зазвичай не перевищує 20 метрів, якщо інше не встановлено рішенням місцевої ради.

Тому паркан не завжди є межею відповідальності власника будинку. Передусім варто ознайомитися з Правилами благоустрою, які діють саме у вашій громаді, адже вони можуть мати свої особливості.

Який штраф можна отримати за недогляд у 2026 році

За недотримання цих вимог передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу становить:

від 340 до 1360 гривень — для громадян;

від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців.

Тож якщо ви живете у приватному будинку, варто пам'ятати, що догляд за територією біля паркану — це важлива вимога правил благоустрою, за порушення яких можна отримати штраф.

Раніше Новини.LIVE писали, що коли саджаєте дерева біля будинку, варто дотримуватися встановлених норм. Це допоможе уникнути суперечок із сусідами, адже великі дерева чи кущі можуть розростатися й виходити за межі вашої ділянки. Саме тому існують правила, на якій відстані їх потрібно висаджувати.

Також Новини.LIVE писали, що для приватного будинку паркан — майже необхідність, особливо в селі. Одна українська сім'я розповіла в соцмережах, скільки коштували матеріали для його встановлення. Ця інформація може бути корисною тим, хто теж планує огородити свою ділянку.