Матеріальна допомога військовослужбовцям: хто та скільки може отримати у серпні

Українські військовослужбовці, картка та гроші в руці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України можуть розраховувати на матеріальну допомогу від держави для вирішення соціально-побутових питань. Вона надається один раз на рік, але лише за наявності визначених законодавством підстав.

У Міністерстві оборони України розповіли, який розмір виплати передбачений, хто має право на неї та як оформити допомогу, передають Новини.LIVE.

Яку суму можуть отримати військовослужбовці

У 2026 році розмір матеріальної допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

При розрахунку враховуються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

усі щомісячні додаткові виплати, передбачені законодавством (крім винагород), на які військовий має право на день підписання наказу про призначення допомоги.

Хто має право на матеріальну допомогу

Допомога надається один раз протягом року, якщо є хоча б одна із визначених підстав.

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Право на виплату мають:

військовослужбовці, які отримали інвалідність унаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва під час захисту України;

сім'ї військових, які перебувають у полоні (за винятком тих, хто здався добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або вважаються зниклими безвісти;

військовослужбовці, у яких відповідні життєві обставини настали у 2026 році або у грудні 2025 року, якщо тоді право на допомогу не було використано.

За яких життєвих обставин призначають виплату

Матеріальна допомога може бути призначена у разі:

смерті військовослужбовця або його найближчих родичів — дружини чи чоловіка, дітей або батьків;

народження чи усиновлення дитини;

погіршення стану здоров'я самого військового або його близьких родичів, якщо це підтверджено медичними документами.

Окремо право на допомогу виникає, якщо:

військовий захворів на туберкульоз, ВІЛ/СНІД або вірусний гепатит В чи С;

лікування, реабілітація або відпустка для лікування після поранення чи захворювання, пов'язаного із захистом України, триває понад 30 днів і потребує складного лікування, протезування, трансплантації або постійного догляду;

військовий чи його близькі проходять лікування онкологічного захворювання, що потребує операції, променевої або хімієтерапії;

військовослужбовець отримав поранення, контузію, травму чи каліцтво під час виконання бойових завдань у період воєнного стану;

дружина, чоловік, діти або батьки військового зазнали тяжких травм через збройну агресію Росії проти України.

Як оформити матеріальну допомогу

Для призначення виплати військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира або начальника. До нього необхідно додати документи, які підтверджують підставу для отримання матеріальної допомоги.

Після розгляду документів командир видає відповідний наказ, а виплата здійснюється в межах коштів, передбачених фондом грошового забезпечення військової частини.

Окремі правила діють для військових, які до мобілізації або вступу на службу працювали в бюджетних установах. Вони можуть отримати матеріальну допомогу лише за умови, що за попереднім місцем роботи цього року аналогічну виплату їм не нараховували.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть змінити правила надання пільг ветеранам. Нардепи пропонують додатково захистити соціальні гарантії. За ухвалення ініціативи виплати не залежатимуть від наявності коштів в держбюджеті.

Також Новини.LIVE писали, в яких числах серпня військовослужбовці отримають грошове забезпечення. Виплати будуть здійснюватися кількома траншами. Спочатку надійдуть оклади, а пізніше — доплати та надбавки.