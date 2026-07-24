Виплати військовим при переведенні: чому гроші можуть затримати

Військові йдуть дорогою, гроші в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Під час переведення військовослужбовців до іншої військової частини іноді виникають затримки з нарахуванням грошового забезпечення. Найчастіше це пов'язано з несвоєчасною передачею фінансових документів, однак такі обставини не позбавляють військового права на виплати та не означають, що їх можна припинити.

Про це розповіла військова адвокатка Тетяна Козян в коментарі РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Чому після переведення можуть виникнути затримки

Як пояснила юристка, під час зміни місця служби особові справи та фінансові атестати не завжди оперативно передаються між військовими частинами. Через це нарахування коштів може тимчасово затриматися.

Втім, відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям (№260), після призначення на нову посаду виплати мають здійснюватися безперервно. Тому приймаюча військова частина зобов'язана якнайшвидше усунути причини затримки та відновити нарахування грошового забезпечення.

Чи можна вимагати компенсацію за затримку

Тетяна Козян наголошує, що переведення до іншої військової частини не прирівнюється до звільнення зі служби. Саме тому в таких випадках не застосовуються норми Кодексу законів про працю, які передбачають виплату середнього заробітку за кожен день затримки остаточного розрахунку.

Судова практика, зокрема позиція Верховного Суду, підтверджує, що до спорів, пов'язаних із внутрішнім переміщенням військовослужбовців, застосовуються норми спеціального військового законодавства.

Водночас захисник може претендувати на компенсацію втрати частини доходів через несвоєчасну виплату грошового забезпечення. Таке відшкодування передбачене окремим законом і покликане компенсувати втрати, спричинені інфляцією.

Що робити, якщо гроші не надійшли

Якщо після переведення виплати не надходять, не варто чекати, що проблему вирішать автоматично.

Юристка радить насамперед звернутися до фінансової служби нової військової частини та з'ясувати, чи отримано всі необхідні документи для нарахування грошового забезпечення. Якщо питання не вирішується, варто подати звернення на гарячу лінію Міністерства оборони.

За словами експертки, своєчасне звернення допоможе швидше встановити причину затримки та прискорити відновлення виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали про грошове забезпечення військовослужбовців після СЗЧ. На цей період усі виплати порушнику припиняються. Але при поверненні до частини їх можна відновити.

Також Новини.LIVE писали, що для ветеранів в Україні планують запровадити нову компенсацію. Виплата буде спрямована на покриття витрат, пов’язаних з придбанням авто. При цьому сума відшкодування обмежена.