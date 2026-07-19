Вигідні знижки на тарифні плани: що Vodafone пропонує новим абонентам

Магазин Vodafone і дівчина з телефоном. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Мобільні оператори України надають абонентам можливості для економії на зв'язку. Наприклад, у разі перенесення номера до мережі нерідко доступні вигідні знижки. Не завадить дізнатися, якими перевагами забезпечує Vodafone нових клієнтів у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка вигода доступна абонентам Vodafone.

Знижки на тарифні плани

В разі першого підключення надається знижена ціна на два пакети послуг, а саме:

ULTRA — 510 грн/міс. замість 700 грн;

ULTRA VIP — 1 100 грн/міс. замість 1 500 грн.

Акція працює при використанні функціоналу мобільного застосунку My Vodafone і забезпечує знижкою на шість місяців обслуговування. Після завершення цього терміну буде діяти базова вартість тарифного плану.

"Підтвердження особи відбувається через застосунок Дія (якщо маєте ID-картку або закордонний паспорт) або через BankID (якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка)", — повідомили в компанії.

У межах тарифного плану ULTRA нові абоненти отримують таке наповнення:

безлімітний трафік;

25 ГБ трафіку в 27-ми країнах ЄС;

необмежені дзвінки в мережі;

безліміт на вхідні дзвінки в ЄС;

1000 хвилин на розмови по Україні та ЄС;

1000 SMS;

300 хвилин на дзвінки за кордон та між країнами Європейського Союзу;

100 МБ у роумінгу (20 країн).

Тарифний план ULTRA VIP надає аналогічні послуги, проте більше базове наповнення.

Знижки для корпоративних абонентів

Вперше підключаючи корпоративний зв'язок від Vodafone, бізнес-клієнти отримують вигідні знижки і бонуси, які допомагають скорочувати витрати. Вартість пакетів послуг перебуває на такому рівні:

Business Connect — 270 грн/міс. замість 360 грн;

Business Connect+ — 487,5 грн/міс. замість 650 грн;

Business Pro — 250 грн/міс. замість 330 грн;

Business Unlim — 300 грн/міс. замість 400 грн;

Business Unlim Plus — 375 грн/міс. замість 500 грн;

Business Ultra L — 487,5 грн/міс. замість 650 грн;

Business Ultra XL — 637,5 грн/міс. замість 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн/міс. замість 1 200 грн.

Знижка 25% надається новим абонентам, зокрема ФОП та юридичним особам. Для підключення необхідно мати кваліфікаційний електронний підпис, аби підписати договір про надання послуг.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який тарифний план від Vodafone найдорожчий. За ULTRA VIP абоненти повинні платити 1 500 грн щомісяця. А з послугою "Рік без абонплат" загальна вартість обслуговування становить 16 500 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти Київстару можуть користуватися послугами безплатно. Для цього потрібно підключити сервіс "Тиждень довіри", який надає домашній інтернет, мобільний трафік, хвилини на розмови і телебачення на сім днів. Сервіс доступний у разі відсутності коштів на мобільному рахунку.