Відповідальність батьків в Україні: за які вчинки дорослим загрожують великі штрафи

Штрафи для батьків в Україні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Батькам в Україні загрожують великі штрафи за ухилення від обов'язків, передбачених законом щодо виховання дітей. Саме дорослі несуть відповідальність за добробут і здоров'я малолітніх/неповнолітніх осіб. Порушення встановлених норм тягнуть за собою суворі фінансові санкції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Які штрафи загрожують батькам

Якщо не йдеться про серйозні злочини, скоєні щодо дитини, то відповідальність прописана у статті 184 КУпАП. Розміри штрафів залежать від порушення і перебувають на такому рівні у липні 2026 року:

від 850 до 1 700 грн — за неналежний догляд, ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання;

від 1 700 до 5 100 грн — за повторні аналогічні дії протягом року;

від 850 до 1 700 грн — за скоєння дитиною у віці 14-16 років булінгу до інших учасників освітнього процесу;

від 1 700 до 5 100 грн — за кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не досягла віку притягнення до відповідальності;

від 1 700 до 2 550 грн — за недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання неповнолітнього;

від 2 550 до 5 100 грн — за повторне порушення протягом року (з додатковою тимчасовою забороною на виїзд за кордон і керування транспортним засобом);

від 1 700 до 3 400 грн — за ненадання медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями;

від 1 700 до 3 400 грн — за умисне недотримання обмеження щодо строку перебування дитини за кордоном.

Окремий штраф у розмірі від 102 до 136 грн передбачений для батьків статтею 180 КУпАП за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння. А стаття 197 встановила покарання за відсутність у дитини реєстрації місця проживання (прописки) — санкція становить 17-51 грн у разі ігнорування першого попередження.

Що загрожує за несплату аліментів

Одне з найбільш поширених порушень батьків в Україні — злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей. За невиконання судового рішення передбачили громадські роботи строком від 80 до 120 годин, пробаційний нагляд до 2 років чи обмеження волі на аналогічний термін.

Якщо раніше особу вже судили за аналогічне правопорушення, то повторне діяння потягне за собою громадські роботи від 120 до 240 годин, пробаційний нагляд на 2-3 роки чи обмеження волі на строк від 2 до 3 років (стаття 164 Кримінального кодексу).

Злісне ухилення у межах цієї статті означає будь-які дії людини (приховування доходів, переїзд, зміна роботи без інформування), спрямовані на невиконання рішення суду, що призвели до виникнення боргу зі сплати аліментів у розмірі платежів за три місяці.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що загрожує власникам домашніх тварин в Україні. Безвідповідальне утримання собак і котів тягне за собою сувору адміністративну відповідальність. Штрафи за порушення вимог закону сягають кількох тисяч гривень у липні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці зобов’язані доглядати за своїми земельними ділянками. Йдеться про вимогу регулярно скошувати траву і знищувати бур’яни. За невиконання загрожує штраф у розмірі від 340 до 1 360 грн (для посадовців і ФОП суми більші).