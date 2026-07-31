Відпочинок у Туреччині для українців: що відштовхує туристів від поїздки на курорт

Готелі в Туреччині, люди на відпочинку. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Чимало українців обирають літній відпочинок у Туреччині, коли заходить мова про курорти. Туристів приваблює велика кількість готелів, які працюють за системою обслуговування "все включено". Водночас скарг і негативних відгуків також вистачає.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відштовхує українців від поїздки на відпочинок у Туреччину.

Що приваблює туристів у Туреччині

Саме в цій країні нормалізували і поширили відпочинок за системою all inclusive, тому на вибір мандрівників — безліч готелів, які пропонують гостям якісний сервіс. На обслуговування скарг майже немає, хіба що йдеться про недорогі хостели чи бюджетне житло, де комфорт не на першому місці.

Ціни доволі приємні, хоча й не найнижчі на ринку. За проживання у чотиризірковому готелі на курорті міста Кемер (популярна локація на узбережжі Середземного моря) доведеться заплатити близько 24 300 грн за чотири ночі.

Вартість турів до Туреччини. Фото: скриншот

Відвідувачі отримують доступ до пляжу на відстані 150 метрів, один відкритий басейн для користування, аквапарк, різноманітні спортивні розваги, зокрема волейбол, ігровий майданчик для дітей, послуги аніматора та багато іншого.

Скарги на відпочинок у Туреччині

Промоніторивши відгуки українців у соціальних мережах, ми виділили кілька основних скарг на відпочинок у Туреччині. По-перше, велика кількість росіян буквально в кожному туристичному місті. Майже неможливо вийти на вулицю і не стикнутися з громадянами РФ. Для українців це суттєвий мінус, однак повпливати на ситуацію неможливо.

По-друге, влітку 2026 року в морі помітили багато сміття і пластику. Туристи скаржаться на брудні пляжі, особливо після обіду, та предмети побуту, які прибиває до берега. За словами відпочивальників, зранку вода відносно чиста, а в другій половині дня з'являється дрібний пластик. І така ситуація спостерігається майже всюди.

Третій недолік перебування у Туреччині влітку, за словами українців — нестерпна спека, особливо в районі Анталії та Кемера. Через високу вологість і палюче сонце вийти на прогулянку в інший час доби, окрім як вранці, дуже важко. Спека може залишити негативні враження від відпочинку, якщо людина погано переносить високі температури.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відштовхує українців від відпочинку в Болгарії. Туристи поділилися відгуками і враженнями про поїздку на курорти. Вони виділили плюси/мінуси Болгарії та порадили місця, про які залишилися лише хороші спогади.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетні курорти "все включено" в серпні 2026 року. Українці можуть обрати різні напрямки для відпочинку на морі залежно від своїх уподобань. Серед популярних варіантів — Болгарія, Туреччина, Єгипет та Албанія.