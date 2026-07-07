Від 50% до 100% компенсації: кому держава заплатить за комуналку у липні

Комунальні пільги в Україні у липні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У 2026 році в Україні й надалі надають державні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Залежно від категорії отримувача держава може компенсувати від 25% до 100% вартості комуналки.

Про те, хто має право на знижки при оплаті комунальних послуг та який відсоток витрат може компенсувати держава у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому надають пільги на комуналку без урахування доходу

Як пояснюють у Пенсійному фонді, для деяких категорій громадян рівень доходів не має значення. Зокрема:

100% компенсацію отримують люди з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп, а також учасники бойових дій часів Другої світової війни, які досягли 85 років. 75% знижка передбачена для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності. 50% компенсації отримують сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни, а також родини полеглих Захисників і Захисниць України.

Пільги діють не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Коли під час призначення пільг враховують дохід родини

Для інших категорій громадян право на пільгу залежить від доходу сім'ї. Основна умова — на одного члена домогосподарства він не повинен перевищувати показник, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2026 році, згідно з даними Державної податкової служби, цей ліміт становить 4 240 гривень на одну особу. Саме за цим показником визначають, чи має сім'я право на державну підтримку. ник зараз дає право на отримання державної допомоги.

Хто з родини також може отримати пільги

Компенсацію можуть нараховувати не лише самому пільговику, а й членам його сім'ї, які проживають разом із ним. Це стосується:

дітей до 18 років;

чоловіка або дружини;

непрацездатних батьків;

осіб під опікою чи піклуванням;

неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю;

людини, яка доглядає за особою з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Пільги застосовують для оплати житлово-комунальних послуг, управління багатоквартирним будинком, абонентського обслуговування та інших платежів, передбачених законодавством.

Для опалення перерахунок пільг на тепло, газ та електроенергію, що використовується для обігріву житла, проводять двічі на рік — у квітні та жовтні.

Як оформити пільги у 2026 році

Щоб отримати допомогу, потрібно бути внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, і подати відповідну заяву. Зробити це можна:

Поштою, надіславши документи до ПФУ. Через електронний портал Пенсійного фонду. У сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через представників громади.

Якщо після оформлення зміниться склад сім'ї, статус пільговика, перелік комунальних послуг або управитель будинку, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд і подати нову заяву протягом 30 календарних днів.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня в деяких українських містах набули чинності оновлені тарифи на воду та послуги з водовідведення. У зв’язку з цим для громадян, які мають житлові субсидії, розмір державної допомоги переглянуть.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримувати знижку на оплату комунальних послуг. Держава щомісяця повертає їм 75% витрат на квартплату, електроенергію, газ, опалення, водопостачання, вивезення сміття та інші житлово-комунальні послуги.