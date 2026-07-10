В Україні затвердили виплати для захисників, звільнених із полону: яка сума передбачена

Виплати для українських захисників. Фото: Новини.LIVE, Генштаб/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення щодо військових, звільнених із російського полону. Для них передбачили виплату в розмірі 50 000 грн на місяць. Цільова потреба — стаціонарне лікування понад 30 днів через проблеми зі здоров’ям.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Виплати від військовослужбовців

КМУ розширив можливість отримувати виплати в розмірі 50 000 грн для українців, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Йдеться про військових, представників правоохоронних органів і працівників служби цивільного захисту.

"Це захисники і захисниці, які потребують лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво. Завдання держави 一 забезпечити гідне життя для тих, хто пережив нелюдські умови російського полону", — наголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Кошти військовим на період лікування

Українське законодавство надає військовослужбовцям право отримувати грошове забезпечення в повному розмірі під час перебування:

на стаціонарному лікуванні (медична та/або реабілітаційна допомога);

у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою;

у відпустці для лікування після поранення.

Якщо тривалість лікування не перевищує чотири місяці, виплати нараховують за останньою займаною посадою. Після цього періоду кошти передбачені лише на підставі висновку військово-лікарської комісії про необхідність продовження лікування.

Окремо військові мають право на "бойові", якщо їх стан здоров’я пов'язаний із пораненням (контузія, травма, каліцтво), отриманим під час захисту Батьківщини. Додатково передбачена матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення для вирішення соціально-побутових питань.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може отримувати пенсію щонайменше 10 625 грн. Виплати передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Суми грошового забезпечення варіюються від 10 625 до 18 885 грн мінімум залежно від групи.

Також Новини.LIVE розповідали, чи впливає мобілізація на призначення субсидії. Про зміни необхідно повідомити в Пенсійний фонд чи орган соціального захисту. Військовий може переоформити субсидію на іншого члена сім'ї.