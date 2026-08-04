В Україні хочуть змінити правила надання пільг ветеранам: що пропонують

Український військовий, посвідчення УБД. Фото: Генштаб, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей. Документ пропонує чітко прописати в законі, що нестача коштів у бюджеті не може бути причиною для скасування чи скорочення пільг, гарантованих ветеранам.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому виникла така ініціатива

Автори законопроєкту №15457 пояснюють, що останніми роками окремі соціальні гарантії для ветеранів та інших пільгових категорій фактично обмежувалися законами про Державний бюджет. Найчастіше це пояснювали нестачею бюджетних коштів.

Через це виникає ситуація, коли спеціальний закон гарантує певні пільги, але на практиці люди не можуть ними скористатися. На думку депутатів, така практика суперечить законодавству та порушує право ветеранів на соціальний захист.

Вони також нагадують, що і Конституційний Суд, і Верховний Суд неодноразово наголошували: закон про Державний бюджет не може змінювати або скасовувати пільги, які передбачені іншими законами. Якщо держава хоче переглянути соціальні гарантії, для цього потрібно змінювати саме профільний закон.

Що зміниться для ветеранів

Законопроєкт передбачає зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зокрема, пропонується встановити, що органи державної влади та місцевого самоврядування не матимуть права не лише обмежувати пільги ветеранів своїми рішеннями, а й запроваджувати додаткові вимоги для їх отримання.

Наприклад, пропонується заборонити ставити право на пільги в залежність від доходу сім'ї ветерана, якщо такої умови немає в законі.

Окремо депутати хочуть закріпити норму, що нестача бюджетного фінансування не може бути підставою для скасування або зменшення пільг, компенсацій, соціальних гарантій чи інших прав ветеранів.

Якщо законопроєкт ухвалять, обмежити ветеранські пільги через інші нормативні акти або через дефіцит бюджету стане значно складніше.

Крім того, державні органи не зможуть самостійно вигадувати нові умови для отримання пільг. Усі критерії мають бути визначені виключно законом, а не підзаконними актами чи рішеннями окремих відомств.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки компенсують за комуналку учасникам бойових дій. Ця пільга монетизована і щомісяця виплачується на картку. У серпні ветерани отримають суми, нараховані відповідно соціальним нормативам.

Також Новини.LIVE писали про підстави для скасування статусу УБД. Разом з ним ветеран втрачає усі пільги та соціальні гарантії. Таке рішення може бути ухвалене з декількох причин.