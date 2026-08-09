Українцям у Польщі можуть повернути частину допомоги: кого стосується

Люди на вулицях Кракова у Польщі, злоті. Фото: Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

У Польщі можуть розширити перелік українців, які мають право на безоплатне проживання та харчування у центрах колективного розміщення (ЦКП). Відповідний законопроєкт уже внесли до Сейму. Крім того, документ передбачає доступ українців до медичного страхування та базової медичної допомоги незалежно від того, чи проживають вони у ЦКП.

Про це повідомляє інформаційний портал inPoland, передають Новини.LIVE.

Хто зараз може безплатно жити у центрах розміщення

Із 1 липня 2026 року правила надання допомоги українцям у Польщі змінилися. Більшість громадян України більше не може безплатно проживати та харчуватися у центрах колективного розміщення.

Таку можливість залишили лише для визначених категорій людей, зокрема вагітних жінок, людей з інвалідністю та деяких громадян похилого віку.

Водночас польська влада визнала, що після зміни правил поза програмою допомоги опинилися й інші люди, які потребують підтримки.

Які зміни пропонують запровадити

3 липня польська партія Lewica внесла до Сейму законопроєкт, який передбачає розширення переліку українців, котрі зможуть безплатно проживати у ЦКП.

Міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк заявила, що розраховує на позитивний розгляд документа та підтримку з боку партнерів по коаліції.

За її словами, нинішні правила не враховують потреби частини вразливих сімей. Як приклад вона навела ситуацію, коли мати, яка виховує дитину з інвалідністю, має право залишатися в центрі безоплатно, але її інші діти такого права не мають.

У польському уряді вважають, що цю проблему необхідно виправити.

Кому хочуть надати право на безоплатне проживання

Законопроєкт передбачає розширення переліку осіб, які зможуть користуватися безоплатним проживанням та харчуванням у центрах колективного розміщення.

Зокрема, до нього пропонують включити:

матерів-одиначок, які самостійно виховують дітей, не перебувають у шлюбі або чиї партнери не перебувають на території Польщі;

пенсіонерів, розмір пенсії яких щонайменше на 50% нижчий за мінімальний рівень пенсійного забезпечення;

членів сімей, які належать до визначених вразливих категорій.

Таким чином, допомогу можуть поширити не лише на окремих людей із вразливих груп, а й на членів їхніх сімей.

Українцям хочуть гарантувати медичну допомогу

Окремий пункт законопроєкту стосується медичного страхування.

Автори документа пропонують забезпечити громадянам України доступ до медичного страхування та базової безплатної медичної допомоги незалежно від того, чи проживають вони в ЦКП та чи належать до визначених вразливих категорій.

Тобто право на базову медичну допомогу пропонується не пов’язувати з проживанням людини у центрі колективного розміщення.

Скільки це коштуватиме Польщі

Розширення переліку вразливих категорій, які зможуть безоплатно проживати в ЦКП, за попередніми оцінками, обійдеться польському бюджету приблизно у 18 млн злотих.

Ще близько 80 млн злотих може знадобитися для забезпечення доступу українців до медичного страхування та базової медичної допомоги.

Водночас Агнешка Дземянович-Бонк вважає ці витрати виправданими. На її думку, якщо залишити вразливих людей без підтримки, у підсумку Польщі це може коштувати значно дорожче.

Наразі законопроєкт має пройти подальший розгляд у Сеймі. Якщо запропоновані зміни підтримають, перелік українців, які матимуть право на відповідну допомогу, буде розширено.

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